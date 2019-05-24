Конфликтующие группы депутатов Избербаша обменялись обвинениями в срыве сессии

24 мая 2019, 22:25

Две группы депутатов горсобрания Избербаша озвучили свои версии причин срыва заседания. После срыва обсуждения бюджета на 2019 год местные власти не могут участвовать в программах по развитию города, ремонтировать спортивно-оздоровительные комплексы, заявили депутаты.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая Магомедхабиб Амиров заявил, что 21 депутат городского собрания Избербаша, заседания которого перестали проводиться из-за затяжного конфликта с участием мэрии, договорились обсудить проект бюджета на 2019 год. Однако в итоге противоборствующие группы депутатов назначили сессии на разные дни - 23 и 24 мая - и попытались провести их с разными председателями, Исламали Багомедовым и Магомедхабибом Амировым. Ни на одном из двух заседаний не удалось собрать кворум.

После победы депутатов от КПРФ на выборах в горсовет Избербаша в городе установилось двоевластие, констатировал главред РИА "Дербент" Милрад Фатулаев. Коммунисты пытаются поставить во главе администрации своего человека, и это опасный для властей Дагестана прецедент, считают обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов и журналист и глава дагестанского "Яблока" Альберт Эседов.

Магомедхабиб Амиров не может председательствовать на собраниях депутатов, утверждает Исламали Багомедов. "26 апреля Избербашский городской суд признал отзыв меня с должности председателя собрания недействительным, а избрание председателем Амирова признано не соответствующим уставам города и собрания. Это решение суда в нашу пользу", - заявил Багомедов. Он отметил при этом, что в законную силу решение суда не вступило.

Договоренности о проведении сессии сегодня не было, настаивает Багомедов. "После всех этих судебных разбирательств исполняющий обязанности главы города Магомед Исаков обратился в горсобрание с предложением провести внеочередную сессию 23 мая и на ней обсудить проект бюджета на 2019 год", - пояснил он. Багомедов подчеркнул, что информация о проведении заседания именно 23 мая была размещена в муниципальной газете и не могла, по его мнению, быть неизвестной депутатам от КПРФ.

Он обвинил коммунистов в срыве важной сессии. "Были представители общественности, работники организаций, предприятий, управления образования города. Бюджет – это же самый важный документ города. Пока он не принят, мы не можем провести ремонты в оздоровительно-спортивных комплексах, не можем включить дополнительные средства на развитие программ. Перед собравшимися выступил директор одного из физкультурно-оздоровительных комплексов, который сказал, что пришел в надежде, что бюджет все-таки будет принят. И на это надеялись многие. Но отсутствие представителей коммунистической партии сорвало проведение сессии", - пояснил Багомедов.

В свою очередь, группа депутатов, избравшая председателем горсобрания Магомедхабиба Амирова, обвинила единороссов в нарушении договоренностей. "Мы, как и планировали заранее, провели сегодня очередную сессию горсобрания. Принять бюджет не смогли, так как присутствовали всего 12 из 21 депутата, и для кворума не хватило двух человек. Но мы приняли решение опубликовать проект бюджета в прессе, чтобы с ним могли ознакомиться горожане. На это необходимый кворум был", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на сегодняшней сессии депутат Серажутдин Гаджибагандов.

Он также подчеркнул, что о проведении сессии 24 мая знали все депутаты. "16 мая разместили объявление в газете. Уведомили прокуратуру города. И были сильно удивлены вчерашней (от 23 мая. - Прим. "Кавказского узла") новостью на ГТРК «Дагестан», в которой сообщалось, что сессия сорвалась по причине неявки коммунистов. Как нам удалось выяснить, эта новость была опубликована по просьбе сотрудника администрации главы и правительства республики", - заявил Гаджибагандов.

И.о. главы Избербаша Магомед Исаков не только не пришел на сегодняшнее заседание, но и не направил туда докладчиков, отметил депутат. "Нам кажется, что и.о главы делает все, чтобы распустить нас. И поэтому он требует от своих сторонников из депутатского корпуса, чтобы не посещали сессии. Для нас это странно. Потому что на личных встречах Магомед Исаков соглашается с нами, что бюджет надо принять как можно быстрее", – сказал Гаджибагандов. Из-за того, что до сих пор не принят бюджет, город упускает возможность участия во многих важных проектах, добавил он.

На сегодняшнее заседание горсобрания пришло много горожан, указал Серажутдин Гаджибагандов. "Актовый зал был полон. Многие были возмущены тем, что не могут попасть на прием к мэру. И когда пришло столько людей, он не смог спуститься с четвертого этажа к людям", - рассказал Гаджибагандов.

В пресс-службе мэрии Избербаша отказались давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла" и не стали соединять с Магомедовым Исаковым по телефону, сославшись на его занятость. На сайте администрации Избербаша по состоянию на 22:25 мск 24 мая нет информации о попытках провести сессии горсовета в последние два дня.