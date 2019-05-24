Собравшиеся на сессию горсовета Избербаша 23 мая 2019 года. Скриншот видео https://youtu.be/UCW6Ii94_rI

24 мая 2019, 16:04

Сорвано обсуждение бюджета Избербаша

Ни одна из двух групп депутатов горсовета Избербаша, которые попытались провести сессии с разными председателями, не смогла обеспечить кворум. Обсуждение проекта бюджета на 2019 год в очередной раз не состоялось.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая 21 депутаты городского собрания Избербаша, заседания которого перестали проводиться из-за затяжного конфликта с участием мэрии, договорились встретиться сегодня и обсудить проект бюджета на 2019 год.

Конфликт между городской администрацией и собранием депутатов в Избербаше разгорелся в ноябре 2018 года, когда сторонники мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова сочли незаконной внеочередную сессию горсобрания. К конфликту привела борьба за сферы влияния в городе, считают журналист Магомедов и политолог Уразаев.  После победы депутатов от КПРФ на выборах в горсовет Избербаша в городе установилось двоевластие, констатировал главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Коммунисты пытаются поставить во главе администрации своего человека, и это опасный для властей Дагестана прецедент, считают обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов и глава дагестанского "Яблока", журналист Альберт Эседов.

23 мая депутаты-коммунисты проигнорировали сессию горсовета. Несмотря на то, что в зале собрались более 200 человек, в том числе члены совета от трех партий, депутатов среди них оказалось слишком мало для кворума, и сессия была сорвана, сообщила сегодня на своем сайте ГТРК "Дагестан".

На сессию 23 мая пришли девять депутатов "Единой России", "Родины" и "Справедливой России", председательствовали Исламали Багомедов и врио главы города Избербаша Магомед Исаков. Коммунисты заявили, что эта сессия была нелегитимной, поскольку Багомедов не является действующим председателем горсовета. В свою очередь, сегодня 12 депутатов, среди которых было 10 коммунистов и двое единороссов, собрались на сессию во главе с вновь избранным председателем Магомедхабибом Амировым. Однако и на этот раз кворум из 14 депутатов собрать не удалось, и вопрос о городском бюджете так и остался нерассмотренным, сообщил "Черновик".

Напомним, что 25 марта Избербашский городской суд запретил спикеру городского собрания Магомедхабибу Амирову и его заместителю Магомедсаламу Ахмедову проводить сессии и подписывать документы. Это решение, в свою очередь, отменил Верховный суд Дагестана. Спорным остается вопрос и о том, кто должен исполнять обязанности мэра. 11 марта собрание депутатов Избербаша отменило постановление о возложении обязанностей мэра на Магомеда Исакова. Новым врио главы города они назначили его заместителя Наримана Рабаданова, а Исакова, наоборот - врио замглавы города. Однако Исаков продолжил исполнять свои полномочия, а министр юстиции Дагестана Казимагомед Сефикурбанов заявил, что депутаты превысили свои полномочия.

На сайте администрации Избербаша по состоянию на 15:55 мск 24 мая нет информации о попытках провести сессии горсовета в последние два дня.

Примечание:

"Следствие объяснило свое бездействие в отношении Гитинова решением суда", "Директора двух дагестанских школ заподозрены в хищении денег из Фонда соцстраха", "Журналисты указали на запоздалость заявления Чайки об особняках дагестанских чиновников".

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