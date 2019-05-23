Машины МЧС возле вокзала в Сочи. 23 мая 2019 г. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

23 мая 2019, 16:12

Полиция оцепила вокзал в Сочи после звонка о бомбе

Спасатели и полицейские эвакуировали людей с железнодорожного вокзала в Сочи после сообщения о минировании.

Как писал "Кавказский узел", с 13 мая во многих городах юга России проходила массово эвакуация людей из-за сообщений о минировании. Все сообщения оказались ложными. Так, вечером 15 мая были эвакуированы пассажиры аэропорта и посетители не менее семи торговых центров в Краснодаре.

Сегодня около 15:00 были эвакуированы посетители и сотрудники из здания железнодорожного вокзала Сочи. К вокзалу подъехали машины МЧС, вход туда обтянут предупреждающей лентой. Никого не подпускают к вокзалу ближе, чем на сто метров, передал в 15:37 корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Железнодорожный вокзал перекрыт из-за звонка о минировании. Информация проверяется", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" полицейский из оцепления. В администрации города не дали комментариев относительно ситуации.

"Я проходила мимо здания вокзала около 15 часов, и вдруг ко мне подошел сотрудник правоохранительных органов, который растягивал ленту в радиусе пешеходной зоны у входа в вокзал. Он сказал, чтобы я вышла за границу этой ленты. Мне ничего не объяснили, как и другим людям", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сочинка, представившаяся Валентиной.

"Вдруг появились машины пожарной охраны, скорой помощи, полиции и еще какой то службы. Сотрудники быстро забежали в здание вокзала. Все остальным вход закрыт", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" прохожая, которая представилась Татьяной.

Примечание:

"Посетители эвакуированы из торгового центра в Аксае", "Студенты в Ростове-на-Дону были эвакуированы из-за взрыва", "Анонимы устроили массовую рассылку писем о терактах в Ростове-на-Дону и Волгограде".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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