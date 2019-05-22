22 мая 2019, 03:09

Пересчет голосов на двух участках в Зугдиди упрочил победу Георгия Шенгелии

Результаты голосования на выборах мэра Зугдиди пересмотрены на двух участках. Итоги оказались в пользу кандидата от правящей "Грузинской мечты" Георгия Шенгелии.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая кандидат в мэры Зугдиди Сандра Рулофс объявила, что не признает официальные результаты выборов, а оппозиция начинает протесты по всей Грузии. По мнению юристов и политологов, оппозиция сможет добиться отмены голосования на части участков, но не пересмотра результатов выборов.

19 мая в ряде муниципалитетов Грузии проходило голосование на промежуточных выборах в парламент и органы местного самоуправления. Наиболее острая борьба развернулась в Зугдиди. Оппозиционный альянс "Сила в единстве" заявил о 120 нарушениях на выборах в Зугдидском избирательном округе. По данным ЦИК Грузии, озвученным 20 мая, после обработки бюллетеней со всех участков, в Зугдиди победу одержал представитель "Грузинской мечты" Георгий Шенгелия с 54,18% голосов. У бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс, представляющей "Единое национальное движение", 42,75%.

В Зугдиди пересмотрено голосование на двух избирательных участках №82 и №83 на основании полученных жалоб, итоги голосования изменены на обоих участках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Зугдидской окружной избирательной комиссии.

По словам сотрудника комиссии, на участке №82 были не идентичными контрольные списки, в связи с чем количество недействительных бюллетеней возросло до 32, ранее же в итоговый протоколы было внесено пять таких бюллетеней. На участке №83 избиратель проголосовал дважды - посредством переносной урны и на участке. В связи с этим комиссия приняла решение вскрыть переносную урну и провести подсчет голосов.

После пересмотра голосов на участке № 82 за кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Георгия Шенгелию проголосовали 302 избирателя, за кандидата от оппозиционного альянса "Сила в единстве" Сандру Рулофс - 196 избирателей. На участке № 83 за Шенгелию отдали голоса 278 избирателей, Рулофс поддержали 154 человека, сообщил сотрудник комиссии.

По его словам, после пересчета голосов они распределились так: за  Георгия Шенгелию проголосовали 30 тысяч 487 избирателей (54,19%), за Сандру Рулофс - 24 тысячи 096 избирателей (42,83%).

"Кавказский узел" публикует новости о майских выборах в Грузии на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает". В разделе "Персоналии" также размещена биография Сандры Рулофс.

Примечание:

"Политологи раскритиковали кандидатов в парламент Грузии", "Политологи назвали выборы в Тбилиси и Зугдиди ключевыми для оппозиции", "На пост мэра Зугдиди претендуют 16 человек".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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