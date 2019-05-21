Рулофс призвала сторонников к протестам против итогов выборов в Зугдиди

21 мая 2019, 10:27

Кандидат в мэры Зугдиди Сандра Рулофс 20 мая объявила, что не признает официальные результаты выборов, а оппозиция начинает протесты по всей Грузии. Оппозиция сможет добиться отмены голосования на части участков, но не пересмотра результатов выборов, считают юристы и политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 мая в ряде муниципалитетов Грузии проходило голосование на промежуточных выборах в парламент и органы местного самоуправления. Наиболее острая борьба развернулась в Зугдиди. Оппозиционный альянс "Сила в единстве" заявил о 120 нарушениях на выборах в Зугдидском избирательном округе. Согласно предварительным итогам голосования, на подавляющем большинстве участков победили представители правящей "Грузинской мечты". Второй тур голосования пройдет только в Мтацминдском округе Тбилиси.

По данным ЦИК Грузии, озвученным 20 мая, после обработки бюллетеней со всех участков, в Зугдиди победу одержал представитель "Грузинской мечты" Георгий Шенгелия с 54,18% голосов. У бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс, представляющей "Единое национальное движение" - 42,75%.

20 мая Сандра Рулофс заявила о несогласии с официальными итогами выборов. "Я должна посвятить себя тому, чтобы изгнать из Грузии Иванишвили (Бидзина Иванишвили - премьер-министр Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года. Основатель "Грузинской мечты". - Прим. "Кавказского узла"), так как его действия перешли все границы. Мы не должны доверять проведение выборов Иванишвили, он не способен их провести. Мы должны собраться, вне протеста не должна остаться ни одна улица, ни одна деревня, ни одно село. Все вместе, взявшись за руки, должны дойти до Тбилиси и избавиться от Иванишвили. Протестная волна уже пошла. Мы будем везде, и покажем Иванишвили силу народа, так как выборы в этой стране не проводятся", - заявила Сандра Рулофс на брифинге (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Лидер Национально-демократической партии, входящей в оппозиционное объединение, Бачуки Кардава заявил, что поддерживает проведение акций протеста. "Лично моя позиция и позиция Национально-демократической партии в формате объединенной оппозиции такова, что мы поддерживаем радикализацию процессов (...) В целом, я действительно не сторонник того, чтобы говорить о каких-либо радикальных акциях. У каждого протеста должна быть своя цель и, в первую очередь, это должно быть именно оздоровление избирательной системы, изменение избирательной администрации, и для всего это нам нужен будет процесс на улице", - процитировали Бачуки Кардаву "Новости-Грузия".

Оппозиция подала более 250 жалоб на нарушения в ходе выборов

Были поданы жалобы о нарушениях почти на всех участках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба Сандры Рулофс Бесик Шенгелия. "До начала выборов было написано до 150 жалоб, а в день голосования - больше 100. Одним из нарушений было то, что наших наблюдателей выгоняли с участков. Мы все эти жалобы передали в ЦИК. У них есть срок в два дня. Если на наши жалобы не будет реакции, мы подадим иск в суд и обратимся в прокуратуру", - заявил 20 мая Бесик Шенгелия.

По словам Шенгелии, всего в Зугдидском муниципалитете зафиксировано 120 тысяч избирателей, из них в выборах приняли участие менее 50% – 56 200 человек. "По нашим данным, манипулировать могли 6-7 тысячами голосов. То есть, это как раз то количество, которое отделяет Сандру Рулофс от Георгия Шенгелии. Это намного больше тех 2,5 тысячи голосов, которые приписали нашему оппоненту, чтобы преодолеть 50-процентный барьер", - заявил Бесик Шенгелия.

Говоря о нарушениях, Шенгелия отметил, что "на участке №70, где пропали 20 бюллетеней". "Эти 20 бюллетеней просто исчезли. Это похоже на "карусель". По нашим данным, на этом участке выборы должны быть признаны недействительными, так как 20 бюллетеней пропали в начале голосования и не нашлись после опечатывания", - пояснил он.

Среди нарушений представитель штаба Сандры Рулофс назвал также "подкупы избирателей, которые были зафиксированы на участках №№9 и 95". "Наблюдатели от оппозиционной коалиции увидели, как оппоненты сверяли пришедших со списками, которые были у них в руках, а активисты в черных автомобилях выдавали пришедшим деньги по выходу из избиркома", - подчеркнул Шенгелия.

"Я лично столкнулся с отказом допуска в помещение для выборов. Председатель участка номер 90 поставила у дверей полицейских, и, хотя я имею право заходить в помещения по всей Грузии во время голосования, меня не впустили. Проверили документы, с кем-то созвонились, после этого велели меня не впускать. Я пригласил журналистов, но и их не впустили. В итоге на этом участке оппозиция проиграла 16 голосов", - рассказал Бесик Шенгелия.

Команда Сандры Рулофс не собирается игнорировать демократические процедуры, заявил Бесик Шенгелия. "Этот процесс будет идти параллельно. Мы боремся за законность, и должны свои действия подкреплять юридическими шагами, а не скатываться в анархию", - сказал он.

Команда Рулофс не сможет отменить итоги выборов, уверен юрист

У оппозиционной коалиции есть все шансы отменить результаты выборов на нескольких участках, однако это вряд ли приведет к тому, что будут отменены выборы по всему муниципалитету, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член Ассоциации адвокатов Гела Николеишвили.

"Может быть, несколько жалоб избиркомы или суды удовлетворят. Однако много голословных обвинений. Вообще для политиков – и ЕНД, и их оппонентов - характерны громкие заявления, которые потом не подтверждаются в суде", - подчеркнул Гела Николеишвили.

По мнению Николеишвили, доказать подкуп избирателей будет достаточно трудно. "Такие списки есть у координаторов всех партий – они должны сверять, чтобы не пришли лишние, неучтенные избиратели. Главное, чтобы не было указано личного номера того, кто голосует. А факт передачи денег будет очень трудно доказать в суде", - пояснил юрист.

При этом, как отметил Гела Николеишвили, практику контроля над списком избирателей ввели сами члены "Единого национального движения". "15 лет назад, во время выборов в органы местного самоуправления, они сами применили подобные действия. Так что юридически они, конечно, имеют право на оспаривание результатов, но с моральной точки зрения это выглядит безосновательно", - считает он.

У "Единого национального движения" нет никакого резона идти в суд, если Сандра Рулофс объявила о начале акций гражданского неповиновения, отметил в свою очередь политолог Гела Васадзе. "Процесс уже пошел дальше, они озвучили свои планы – начать протест по городам и весям, блокировать все выборы на любых уровнях", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует новости о майских выборах в Грузии на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает". В разделе "Персоналии" также размещена биография Сандры Рулофс.