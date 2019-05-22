Жители Нальчика выступили против строительства автомобильного моста

22 мая 2019, 02:17

В администрации Нальчика прошли публичные слушания, на которых обсуждалось строительство автомобильного моста через реку Нальчик между улицами Маяковского и 2-й Таманской дивизии. 61 житель улицы Маяковского, присутствовавший на слушаниях, единогласно проголосовал против строительства моста.

Публичные слушания по вопросу строительства автомобильного моста через реку Нальчик между улицами Маяковского и 2-й Таманской дивизии прошли в администрации Нальчика 21 мая, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Предполагается устройство развязки с улицы 2-й Таманской дивизии на набережную с последующим выходом на улицу Маяковского", - сообщил на слушаниях, представляя проект, исполняющий обязанности заместителя руководителя МКУ "Департамент архитектуры и градостроительства" Рамазан Ксанаев.

По его словам, целью проекта является улучшение дорожно-транспортной сети в центральной части города.

Предполагается, что ширина моста составит семь метров, вдоль моста предусмотрена пешеходная зона, озеленение, обочины будут укреплены бордюрным камнем. Предусмотрены установка ограждений безопасности и освещения, говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте городской администрации.

В ходе обсуждения жители улицы Маяковского высказали свои аргументы против строительства моста именно в данном месте и внесли предложения, как решить проблему с перегруженностью дорог в Нальчике.

В частности, участница слушаний Зарема Балкарова указала, что, во-первых, в генеральном плане города Нальчика нет моста через реку Нальчик в указанном районе, и никогда ранее градостроители не выдвигали требования о его строительстве. Изменение же генплана требует корректировки проекта с транспортным разделом.

Во-вторых, по ее словам, строительство дорогостоящих мостов и других объектов транспортной инфраструктуры без серьезного экономического и технического обоснования не допускается.

В-третьих, она также отметила, что ни улица Маяковского, ни прилегающие к ней улицы Суворова и Кабардинская не являются транспортными магистралями, а в-четвертых, организация движения транспорта от моста и далее по улицам Нальчика в проекте не указана.

В настоящее время через реку Нальчик функционируют три моста - один от улицы Кешокова, второй от улицы Осетинская, третий от улицы Идарова.

По мнению участников слушаний, существующие транспортные проблемы можно решить без строительства дополнительных мостов.

Никакой необходимости нет строить мост в данном месте, считает участница слушаний Ирина Борукаева.

"Мы, как жители этого микрорайона, можем ответственно заявить, что существующий мост через реку Нальчик на улице Осетинской полностью справляется со своим назначением, никогда не бывает перегружен транспортом настолько, чтобы на нем образовывались пробки. Никаких проблем с пересечением реки Нальчик на транспорте в этом районе не имеется", - заявила она.

По ее словам, автомобильные заторы наблюдаются в часы пик в районе улиц Суворова, Кабардинской, Шогенцукова, и связано это с дальнейшим сложным трафиком к перегруженному центру города, но на эту ситуацию строительство еще одного моста через реку в нескольких сотнях метров от уже существующего моста никак не повлияет.

При этом, по ее мнению, действительно эффективной мерой в этом направлении стала бы организация надземного или подземного пешеходного перехода по улице Кабардинской через улицу Кешокова, ведь основной причиной наличия автомобильных заторов в этом месте является нерегулируемый пешеходный переход.

"Возникает простой вопрос, неужели в городе Нальчике нет никаких других более значимых и острых проблем с дорогами, кроме как строительство сверхдорогого моста, стоимость которого сопоставима с ремонтом как минимум половины дорог в городе", - сказала Борукаева.

"Единственным бенефициаром и заинтересованным лицом является расположенный в указанном месте ОАО "Халвичный завод "Нальчикский", прямо к территории которого запланирован подъезд с моста", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница слушаний Фатима Мирзова.

"Заводу этот мост нужен для прямого выезда на улицу 2-й Таманской дивизии, но зачем он должен строиться за счет бюджетных денег? Неважно, муниципальных, федеральных, полученных по какой-нибудь программе... Между тем, эти деньги можно было бы направить на гораздо более важные цели – например, ремонт дорог в Нальчике", - сказала она.

Кроме того, она отметила, что движение по предложенному мосту может создать "массу неудобств жителям тихого частного сектора по улице Маяковского, изначально не рассчитанного на такое интенсивное движение".

В ходе голосования все присутствующие жители улицы Маяковского - всего 61 человек - проголосовали против строительства моста. Организаторы слушаний сказали, что через 15 дней сообщат о принятом решении.