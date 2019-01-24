Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на стихийные свалки

24 января 2019, 16:10

Тарифы на вывоз мусора выросли, а проблема несанкционированных свалок и заваленных мусором контейнерных площадок не решена, указали жители Нальчика и Баксана.

Как писал "Кавказский узел", вывоз мусора в регионах России с 1 января 2019 года передали единым операторам, при этом тарифы были повышены. После этого жители Прохладного в Кабардино-Балкарии пожаловались на проблемы с вывозом мусора. По их словам, на улицах скопились горы отходов, баки во дворах многоквартирных домов переполнены. На аналогичные проблемы с начала января жаловались жители и других городов юга России - Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара.

Глава Минприроды Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев заявил в январе 2018 года, что республика получит 42 млн рублей из федерального бюджета на улучшение системы сортировки и переработки мусора. Кабардино-Балкария входит в число десяти российских регионов, власти которых могут столкнуться с острой проблемой вывоза и переработки мусора, отметил в июне того же года председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Тарифы на вывоз мусора в Нальчике выросли

Стоимость вывоза твердых бытовых отходов для жителей многоквартирных домов в Нальчике с начала года выросла почти на пять рублей - с 64 до 68,78 рубля с человека в месяц. Жителю частного сектора придется платить за мусор 72,92 рубля ежемесячно.

При этом еще не решено, будет ли взиматься НДС с регионального оператора по вывозу мусора - решение по этому вопросу будет приниматься на федеральном уровне, и если оператору вменят НДС, тарифы для населения составят 72,92 и 87,50 рубля соответственно, сообщил сотрудник отдела ценообразования в области обращения с твердыми бытовыми отходами министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла".

Региональным оператором по вывозу мусора в Кабардино-Балкарии является ООО "Экологистика". Компания получила этот статус по итогам конкурсного отбора и приступила к работе с 1 января 2019 года. По соглашению с властями республики региональный оператор "будет осуществлять свою деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики" в течение восьми лет, говорится в сообщении на сайте компании.

Плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Кабардино-Балкарии будет варьироваться от 68 до 81 рубля с человека без НДС в зависимости от района. Республика разделена на три зоны, в первой зоне (Нальчик, селение Нартан, Урванский, Черекский, Лескенский районы) будет действовать тариф 68,78 / 72,92 рубля с человека в месяц. Во второй зоне (город Прохладный, Прохладненский, Майский, Терский районы) плата за вывоз мусора составит 75,02 / 79,54 рубля с человека в месяц. В третьей зоне (город Баксан, Баксанский, Зольский, Эльбрусский, Чегемский районы) действует тариф 76,37 / 80,97 рубля с человека в месяц, говорится в сообщении на сайте регионального оператора.

Назначение единого оператора позволит осуществлять надзор в сфере обращения с отходами, указывают в министерстве. "До сих пор в сфере вывоза мусора действовало много компаний. Это было нерегулируемым видом деятельности - тарифы устанавливала каждая компания сама. Сейчас все будет регулироваться государством", - отметил специалист республиканского министерства энергетики.

Все компании, работавшие ранее в сфере обращения с отходами, прекратили свою деятельность в республике, но продолжают собирать с жителей долги за услуги, оказанные ранее, сообщил представитель одной из компаний, ООО "Эконова", корреспонденту "Кавказского узла".

Нальчане поспорили об ответственных за ситуацию с мусором

"Куда смотрят службы, когда на углу дома по улице Пушкина, 21 творится такой ужас? Работник Горзеленхоза выметает на угол дома мусор, а некоторые невоспитанные жители дополняют уже бытовым мусором эту мини-мусорку. Куда смотрят службы, и почему никто не контролирует этот кошмар? А ведь совсем рядом школа", - написал 23 января подписчик группы "ЧП и ДТП г. Нальчик" в соцсети Instagram.

Не все комментаторы согласились с тем, что виноваты коммунальщики. "Причем тут службы? Жители не хотят не мусорить у себя под носом?" - написал пользователь rozali_rouz под публикацией. "Неужели сложно пакет донести до бадьи с мусором?" - согласился с ним shereuzhevzalim. "Взяли привычку винить службы за то, что сами гадят где попало. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят", - заключил bambr07.

Власти Баксана пообещали очистить город от мусора

"У нас целую неделю не вывозят мусор", - пожаловался подписчик группы "ЧП и ДТП г. Нальчик", проживающий на Революционной улице в Баксане. Публикация жалобы баксанца, сделанная в группе 23 января, сопровождается фотографиями, на которых видны переполненные мусорные баки и кучи мусора вокруг.

"Весь Баксан завален мусором", - прокомментировала пользовательница dianababugoeva. "Нужны драконовские штрафы за несвоевременный вывоз мусора", - отреагировал на публикацию пользователь jivuch.

Ситуация с мусором стабилизируется в ближайшее время, пообещал в комментариях администратор аккаунта мэрии Баксана baksan_official. "Насчет мусора было сделано неоднократно объявление. Менялся оператор, который вывозил мусор. Сейчас график составили, и уже они начали работать. Теперь работает "Экологистика". Надеемся, что население будет платить за услуги оператора", - говорится в комментарии. "Адрес передали исполнителям для решения проблемы", - отреагировал администратор аккаунта компании "Экологистика" ecologistika_kbr.

Росприроднадзор пообещал рекультивировать несанкционированные свалки

Пенсионерка Людмила Ибрагимова, жительница Нальчика, раскритиковала повышение тарифов на вывоз мусора. "Все дорожает, это плохо. Четыре рубля, казалось бы, не так много, но рубль туда, рубль сюда и деньги закончились. Хорошо, если в результате подорожания во дворах станет хотя бы чище", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Мусорную реформу мы бы приветствовали, если бы в результате ее реализации республика очистилась от несанкционированных свалок", - отметил местный житель Аслан Шогенов.

В республике действуют больше сотни несанкционированных мусорных полигонов, сообщила специалист отдела госэкспертизы и нормирования управления Росприроднадзора по Кабардино-Балкарии Луиза Кажарова.

"В Кабардино-Балкарии функционируют два санкционированных полигона твердых бытовых отходов и 112 несанкционированных - это полигоны, которые эксплуатируются в нарушение природоохранных норм и правил", - сказала она.

По словам Кажаровой, все несанкционированные свалки планируется рекультивировать. Специальный проект рекультивации предполагает, что свалки будут засыпаны грунтом, засеяны травой и оснащены специальными устройствами для отвода биогазов. Работы по рекультивации будут финансироваться за счет бюджетных средств либо за счет средств спонсоров, если таковые найдутся.

Региональный оператор, по словам специалиста Росприроднадзора, отвечает за вывоз мусора на санкционированные свалки. В случае обнаружения несанкционированных свалок он обязан информировать о них органы власти, виновные в организации свалки должны быть оштрафованы. При этом двух санкционированных полигонов для вывоза отходов мало для Кабардино-Балкарии, поэтому вопрос с частью несанкционированных свалок будет решен не ранее 2023 года, отметила специалист Росприроднадзора.

"Одновременно будут рассматриваться проекты строительства мусороперерабатывающих предприятий", - отметила Кажарова.

В начале января власти Кабардино-Балкарии анонсировали открытие мусоросортировочного комплекса в Баксане. Предприятие мощностью 50 тысяч тонн в год заработает в конце февраля, на его строительство было затрачено более 34 млн рублей, сообщил со слов замглавы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Назира Карданова 4 января ТАСС.