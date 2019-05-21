Крушение самолета Sukhoi Superjet в Шереметьево. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

21 мая 2019, 18:35

Погибший при авиакатастрофе в Шереметьево похоронен в Дагестане

Более 500 жителей села Усемикент Каякентского района Дагестана пришли на похороны Навруза Искандерова, погибшего при крушении самолета Sukhoi Superjet в Шереметьево.

Как писал "Кавказский узел", авиалайнер "Аэрофлота" сообщением Москва - Мурманск вечером 5 мая аварийно приземлился в аэропорту вскоре после вылета и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, 41 из них погиб. В числе погибших оказались жители 17 регионов России, в том числе Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области.

Похороны погибшего в Шереметьево уроженца Дагестана Навруза Искандерова прошли сегодня в его родном селе Усемикент Каякентского района Дагестана. "Собралось более 500 человек — родственники, близкие и знакомые, односельчане, руководство и жители района", - процитировал представителя районной администрации ТАСС.

Мичман Северного флота Искандеров погиб в 23 года. Его тело было доставлено в республику сегодня, информировали "Махачкалинские известия".

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