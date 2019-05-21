Избирком Зугдиди анонсировал пересмотр итогов голосования на двух участках

21 мая 2019, 13:26

В Зугдидском избирательном округе будут пересмотрены итоговые протоколы в связи с зафиксированными нарушениями на выборах мэра, заявила сегодня представитель окружной избирательной комиссии.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 мая в ряде муниципалитетов Грузии проходило голосование на промежуточных выборах в парламент и органы местного самоуправления. Наиболее острая борьба развернулась в Зугдиди. Кандидат в мэры Зугдиди Сандра Рулофс 20 мая объявила, что не признает официальные результаты выборов, а оппозиция начинает протесты по всей Грузии.

По данным ЦИК Грузии, озвученным 20 мая, после обработки бюллетеней со всех участков, в Зугдиди победу одержал представитель "Грузинской мечты" Георгий Шенгелия с 54,18% голосов. У бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс, представляющей "Единое национальное движение" - 42,75%.

На двух участках Зугдидского избирательного округа пересмотрят итоговые протоколы избирательных комиссий в связи с зафиксированными нарушениями на выборах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Зугдидской окружной избирательной.

"На участке №82 в жалобе требовали признать недействительным голосование по переносной урне, комиссия рассмотрела этот вопрос и удовлетворила его", - заявила сегодня председатель окружной избирательной комиссии Миранда Месхи в эфире грузинской телекомпании "Имеди" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

На участке №83 избиратель проголосовал дважды - сначала посредством переносной урны, затем повторно проголосовал на участке, так как в настольном списке не было соответствующей пометки, рассказал в эфире наблюдатель неправительственной организации "Международное общество справедливых выборов и демократии" Давид Акубардия.

Напомним, что ранее оппозиционный альянс "Сила в единстве" заявил о 120 нарушениях на выборах в Зугдидском избирательном округе. В свою очередь 20 мая представитель штаба Сандры Рулофс Бесик Шенгелия уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что были поданы жалобы о нарушениях почти на всех участках. "До начала выборов было написано до 150 жалоб, а в день голосования - больше 100", - отметил он.

"Кавказский узел" публикует новости о майских выборах в Грузии на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".