02 апреля 2019, 23:08

Детсад в Грузии закрыт после массового отравления

23 воспитанника детского сада в регионе Кахети доставлены в больницы с симптомами отравления.

Инцидент произошел сегодня в детском саду села Бушети Телавского муниципалитета.

Детям стало плохо после завтрака, 23 воспитанника были доставлены в медицинские учреждения, передает сегодня "Новости-Грузия". 

Дети с диагнозом "интоксикация" госпитализированы в реферальную и детскую больницы в Телави, передает «ИнтерпрессНьюс». В детской больнице находится 13 детей, пишет издание со ссылкой на инфекциониста медучреждения Лали Джикурашувили.

У пациентов "отмечаются одни и те же жалобы... На данном этапе все они остаются в стационаре под наблюдением врачей», - заявила инфекционист Лали Джикурашувили.

Причиной отравления не могли стать продукты питания, передает заявление руководителя объединения детских садов Телави Тины Ханджалашвили "Спутник-Грузия".

Сотрудники Национального агентства продовольствия Минсельхоза Грузии взяли пробы продуктов и питьевой воды в детсаду, он временно закрыт, отмечает издание.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2018 года в детском саду в Имеретии с симптомами отравления в больницу попали одиннадцать детей

Примечание:

"Семь человек пострадали после разлива опасной жидкости в аэропорту Тбилиси", "Трое школьников в Зугдиди отравились средством от мраморных клопов", "Шесть детей госпитализированы с отравлением в Грузии".

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