Жители чеченского села добились замены аварийного моста

02 апреля 2019, 14:48

Власти построили пешеходный мост через реку на месте аварийной переправы в селе Алхан-Юрт лишь после публичного освещения этой проблемы, рассказали местные жители.

Новый 140-метровый пешеходный мост через реку Мартанка был открыт в селе Алхан-Юрт Урус-Мартановского района 1 апреля, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник районной администрации.

До этого жителям села, в том числе школьникам, приходилось ходить по аварийному мосту, уточнил он. "Благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата-хаджи Кадырова и усилиям руководства района проблема разрешена. Торжественное открытие пешеходного моста состоялось 1 апреля с участием главы района, богословов и местных жителей", - рассказал представитель муниципалитета, уточнив, что около моста был укреплен берег реки и благоустроена территория.

Строительство моста было начато только после телепередачи с участием главы района Валида Абдурешидова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Лейла. "В марте был прямой эфир с главой администрации нашего района на местном телевидении, и ему был задан вопрос насчет этого моста. Уже на следующий день здесь начали строить новую переправу. Теперь это железная конструкция на прочном основании, с хорошим ограждением, так что за детей можно уже не беспокоиться", - сказала она.

Запись телепрограммы «Социальный адвокат» размещена 16 марта на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный". В телесюжете показан ветхий навесной мост через реку и озвучена просьба местных жителей решить эту проблему. "Я не знал, что этот мост находится в таком (плачевном) состоянии... До конца марта этот мост будет таким, каким положено ему быть", - заявил в эфире телекомпании глава района Валид Абдурешидов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Старая пешеходная переправа через реку Мартанка в центре села была построена еще в 1960-х годах, уточнила жительница села. "Детей приходилось водить и встречать со школы, потому что ходить по этому мосту было опасно", - сказала Лейла.

"Проблему решили всего за две недели, хотя мы жаловались на аварийный мост уже лет пять, наверное. Детей в школу отправлять было страшно. Хорошо, что руководство ввело эти прямые эфиры с местными чиновниками. Иначе могли еще столько же ждать, пока мост сделают", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Алхан-Юрта Ваха.

"Не только мост сделали, еще и подходы к нему благоустроили. За такой короткий срок все здесь буквально преобразилось. И для всего этого понадобился лишь один вопрос префекту на телевидении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Хамзат.