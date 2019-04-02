Жители Чечни назвали вынужденным видеообращение жены к блогеру Мализаеву

02 апреля 2019, 03:51

Жена активного критика режима Кадырова Минкаила Мализаева, проживающего в Германии, опубликовала видеоролик, в котором публично отказалась от мужа. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни предположили, что ролик был снят под давлением с целью унизить Мализаева.

"Кавказский узел" писал, что 30 апреля 2018 года в YouTube было опубликовано видео, на котором живущий в Берлине уроженец Чечни Минкаил Мализаев (фамилия блогера также упоминается в СМИ как Малицаев, имя - как Микаил) рассказал, как был избит после публикации обращения к чеченцам, живущим в Европе, с призывом объединиться и провести митинги "против беспредела в Чеченской республике и в общем в Российской Федерации". Он также сообщил о депортации жены и детей. Родственники Мализаева рассказали, что вернулись домой добровольно, и призвали блогера прекратить критиковать власть.

Видеоролик под названием «Мализаев зудчо Минкаил витин» ("Жена Минкаила Мализаева развелась с ним") опубликован на видеохостинге YouTube 24 марта. По данным на 03.50 мск сегодня, 2 апреля оно набрало 10225 просмотров, 58 лайков и десять дизлайков.

На видео молодая женщина говорит на чеченском языке, часть комментариев под роликом также написана на чеченском.

Женщина представилась как Луиза Исраилова, и сообщила, что была замужем за Мализаевым.

"Пять-шесть лет назад уехали в Германию. Когда туда уехали, он начал снимать эти видео и говорить эти пустые вещи. Когда он это начал, (я говорила), прекрати... Оставив этого человека там, где он есть, из-за того, что он не дал мне развод - у него не хватило на это мужества - я его оставила. Больше года, как вернулась домой", - сказала женщина (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По ее словам, она больше не замужем за Мализаевым.

"Дети у себя дома, я живу в отцовском доме. По сей день… у меня нет возможности находиться среди людей. Люди говорят разное, высказывают упреки и детям, и мне. Похоже, он до сих пор говорит эти пустые вещи, но это люди, до которых мне впредь нет никакого дела», - заявила женщина.

Некоторые из комментаторов поддержали женщину.

«По манере разговора видно, что её заставили это сказать. Пусть Аллах даст тебе терпения, сестра», - написал пользователь "Война не за горами".

"Зная, что его жена находится среди этих врагов, этот Минкаил должен был контролировать свой рот. Он должен был знать, что, раз муж ведет такие разговоры, эти мунафики (лицемеры) жену не оставят (в покое)", - отметил пользователь "Это я".

"Если тебе нет никакого дела, зачем ты эти три-четыре слова видеообращения сделала, дураку ясно", - указал пользователь "Аа Аа".

«На публику это надо было говорить, что ли», - упрекнул женщину Said Baduev.

Жители Чечни считают, что обращение жены Мализаева нарушает чеченские традиции

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни высказали различные мнения о том, было ли сделано новое видео жены Мализаева под давление. Некоторые из них считают, что видеоролик призван унизить блогера (приведенные частные мнения не являются репрезентативным опросом и не отражают мнение всех жителей республики).

«Про видео с обращением жены Мализаева о том, что она дает своему мужу развод, узнал от друзей в группе. Кто-то скинул ссылку на ролик в YouTube. Понятно, что это сделано под давлением, и призвано унизить Мализаева, показать его несостоятельность, как отца своих детей и как мужа», - считает местный житель Вахид.

«Дело обставлено так, словно жена дает развод мужу. Это сделано только для того, чтобы максимально унизить этого самого Мализаева, выставить его никчемным. У нас как принято? В случае каких-то разногласий, недоразумений, конфликтов муж дает жене развод. А тут получается наоборот: женщина говорит, что она оставила мужа, то есть развелась с ним. Конечно, это удар по самолюбию любого мужчины. Именно на это и рассчитывают те, кто это организовал. Понятно, что эта женщина действовала не от себя. Ей было достаточно вернуться в дом своего отца, предупредив родных бывшего мужа, а не говорить такие вещи публично», - заявила местная жительница Иман.

Некоторые из опрошенных местных жителей раскритиковали и самого блогера Мализаева.

«В отличие от того же Тумсо Абдурахманова, в его роликах нет критики, звучат только оскорбления в чей-то адрес. Уже это говорит о его несерьезности», - считает студент вуза Ислам.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, находится в Польше. В сентябре 2018 года Польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища. О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

«Видел некоторые ролики, что выкладывал этот самый Мализаев. Может, именно так и следует говорить с некоторыми нашими руководителями – грубо и нагло, но все-таки это не метод», - заметил местный житель Сулейман.

«Человек, семья которого находится здесь, должен отдавать себе отчет в том, что его заявления, оскорбления и все остальное скажутся на них», - сказал житель республики, офисный работник Абубакар.