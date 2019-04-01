Источники сообщили об обысках в дагестанском филиале Россельхозбанка

01 апреля 2019, 19:22

Силовики начали обыски в здании филиала Россельхозбанка в Дагестане после задержания Раипа Ашикова, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что в ночь на 31 марта был задержан Раип Ашиков, который ранее возглавлял УВД Махачкалы. По их данным, задержание связано с делом о финансировании боевиков.

В марте 2013 года Раип Ашиков был отстранен от должности начальника УВД Махачкалы, а позже уволен из органов внутренних дел. По данным источника в следственных органах, основанием для отставки Ашикова была его возможная причастность к преступлениям. Среди преступлений, на причастность к которым проверялся Раип Ашиков, было убийство следователя Арсена Гаджибекова в 2011 году. 27 августа 2015 года суд объявил организатором этого убийства бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и приговорил его к пожизненному заключению.

Сегодня силовики начали обыски в филиале Россельхозбанка по делу работавшего в нем ранее высокопоставленного полицейского из Махачкалы, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных структурах республики ТАСС.

Обыски проходят в региональном управлении АО "Россельхозбанк" в связи с задержанием начальника службы безопасности регионального управления банка Раипа Ашикова, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

По данным источника, Раип Ашиков после увольнения из органов внутренних дел стал работать главой службы безопасности регионального управления АО "Россельхозбанк".

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что, по данным ФСБ, Ашиков подозревается по делу о финансировании терроризма вместе с жителем Дагестана Омаром Абдурашидовым.

Напомним, Омар Абдурашидов, о похищении которого его сестра сообщила 28 марта, 31 марта был арестован по делу о финансировании терроризма. Следствие считает, что он передал боевикам 200 тысяч рублей. Сам Абдурашидов рассказал "Черновику", что его пытали и выбивали показания против бывшего высокопоставленного силовика.