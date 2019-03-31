Омар Абдурашидов арестован на 10 суток

31 марта 2019, 22:35

Жителю Махачкалы Омару Абдурашидову, о похищении которого ранее заявили родственники, сегодня в суде потребовалась помощь врачей. Родственники заявили о пытках махачкалинца, сам он отверг все обвинения.

Как писал "Кавказский узел", родственница 42-летнего махачкалинца Омара Абдурашидова заявила о его похищении около 17.20 мск 28 марта возле дома №38 по улице Энгельса в столице Дагестана. 29 марта адвокат Сапият Магомедова сообщила, что мужчину посадили в "Газель" белого цвета и увезли в неизвестном направлении, у его родственников имеются записи с камер видеонаблюдения. По словам адвоката, попытки узнать о возможном задержании Абдурашидова результатов не дали. Ночью 30 марта силовики провели обыск в доме Абдурашидова. По словам Сапият Магомедовой, в доме было обнаружено оружие. Родственники считают, что оно было подброшено.

Сегодня в Советском суде Махачкалы состоялось заседание по избранию меры пресечения Омару Абдурашидову. Суд заключил его под стражу на 10 суток. Следователь во время заседания заявил, что в отношении Абдурашидова возбуждено уголовное дело о финансировании террористической деятельности. Во время оглашения обвинительной части Омару Абдурашидову стало плохо, адвокат Салимат Кадырова просила вызвать скорую помощь. Затем Абдурашидов стал биться в клетке и кричать, что он этого не совершал. Родственники ворвались к нему в клетку на глазах у судьи и стали показывать на его теле побои. Заседание было прервано, написал "Черновик".

Абдурашидов рассказал "Черновику", что его пытали в районе моря и выбивали показания против бывшего высокопоставленного силовика. Следствие ссылается на показания засекреченного свидетеля, который рассказал, что Абдурашидов передал 200 тысяч рублей участникам вооруженного подполья. Адвокаты также заявили, что его пытали, чтобы выбить показания, но он отказался дать их, написало сегодня издание.

Салимат Кадырова утверждает, что Абдурашидова пытали током, избивали и применяли психологические приемы воздействия. "Его вывели голым на пляж, посадили на колени и сказали, что его теперь убьют. Дважды стреляли мимо его головы", - цитирует сегодня Салимат Кадырову РИА "Дербент".

Адвокат Сапият Магомедова 30 марта сообщала, что, по ее данным, Омар Абдурашидов задержан в рамках расследования уголовного дела и находится в подразделении одной из силовых структур Дагестана. Она предположила, что на задержанного может оказываться давление. "В отношении него возбуждено уголовное дело, в рамках которого они [силовики] пришли с обыском", - сказала адвокат 30 марта корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедова добавила, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК России (содействие террористической деятельности). Она также предположила, что "силовики тянут время" и "либо хотят получить от него отказ, либо что-то выбивают".

Магомедова также рассказала, что сотрудники силовых структур, проводившие обыск в доме Омара Абдурашидова, не представились и не пустили ее в домовладение в момент оперативных мероприятий. Она сообщила, что пришедшие с обыском были в гражданской одежде, а их транспорт был без опознавательных знаков, поэтому она вызвала к месту проведения обыска наряд полиции. "Туда приезжал наряд полиции и оперативные сотрудники уголовного розыска советского райотдела, им тоже эти лица не представились", - утверждает Магомедова.

Адвокат также рассказала, что сын Омара Абдурашидова, присутствовавший в доме во время обыска, заметил в руках одного из силовиков сумку с неизвестным содержимым. Он сказал, что силовики попытаются подбросить что-то его отцу, после чего его вывели во двор, сообщила адвокат. По ее словам, сестра и сын Омара Абдурашидова отказались подписать протокол о проведении обыска.

Сестра Омара Абдурашидова Хадижат Умаханова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что Омар Абдурашидов до своего исчезновения работал в Пенсионном фонде Дагестана. Она также она отметила, что ранее у него не было проблем с правоохранительными органами.

Хадижат Умаханова считает, что причиной преследования ее брата послужила его работа. Она заявила, что Омару Абдурашидову говорили, чтобы он "ушел по-хорошему" с той должности, которую он занимает. "Все происходит из-за его должности. Он был начальником отдела доставки [пенсий]. Вот это его место хотят [заполучить]", - заявила сестра Омара Абдурашидова.