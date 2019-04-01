Раип Ашиков. Фото https://whoiswhopersona.info/archives/68196

01 апреля 2019, 10:52

Дагестанские силовики сообщили о задержании Раипа Ашикова

Раипа Ашикова, который ранее возглавлял УВД Махачкалы, 31 марта задержали сотрудники ФСБ, сообщили источники в правоохранительных органах. По их данным, задержание связано с делом о финансировании боевиков.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2013 года Раип Ашиков был отстранен от должности начальника УВД Махачкалы, а позже уволен из органов внутренних дел.

По данным источника в следственных органах, основанием для отставки Ашикова была его возможная причастность к преступлениям. Среди преступлений, на причастность к которым проверялся Раип Ашиков, было убийство следователя Арсена Гаджибекова в 2011 году. 27 августа 2015 года суд объявил организатором этого убийства бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и приговорил его к пожизненному заключению.

Сотрудники ФСБ задержали Раипа Ашикова в аэропорту Махачкалы в ночь на 31 марта, когда он прилетел из Москвы, сообщила 31 марта со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Дагестанская правда".

Бывший начальник УМВД по Махачкале подозревается о делу о финансировании терроризма, уточнило в тот же день РИА «Дагестан».

"Понятно, что финансирование подполья  осуществлялось не по идеологическим причинам, но тем не менее... ФСБ считает, что он [Ашиков] делал это вместе с Омаром Абдурашидовым", - привел 31 марта слова источника в силовых структурах "Черновик".

42-летний Омар Абдурашидов, о похищении которого его сестра сообщила 28 марта, 31 марта был арестован по делу о финансировании терроризма. Следствие считает, что он передал боевикам 200 тысяч рублей. Сам Абдурашидов рассказал "Черновику", что его пытали и выбивали показания против бывшего высокопоставленного силовика.

Информация о задержании Ашикова на сайтах СКР, дагестанского управления Следкома, МВД по Дагестану и ФСБ России, по данным на 10.51 мск, не опубликована. Комментариев от Раипа Ашикова либо его представителей также пока не поступало.

Примечание:

"Начальника полиции Махачкалы проверяют на причастность к тяжким преступлениям, сообщают источники", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении".

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