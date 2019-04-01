Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта

01 апреля 2019, 09:08

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 30 раз, под обстрелы попали шесть приграничных сел, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта Азербайджан насчитал 24 обстрела своих позиций со стороны Армении.

С 31 марта по 1 апреля режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 30 раз, сообщило сегодня минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, уточнило оборонное ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с позиций, находящихся на территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.40 мск 1 апреля, не прокомментировали это заявление на своих сайтах.