Солдаты азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?&pagen=1

01 апреля 2019, 09:08

Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 30 раз, под обстрелы попали шесть приграничных сел, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта Азербайджан насчитал 24 обстрела своих позиций со стороны Армении.

С 31 марта по 1 апреля режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 30 раз, сообщило сегодня минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли и на безымянных высотах в  Газахском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, уточнило оборонное ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с позиций, находящихся на территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.40 мск 1 апреля, не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили режим перемирия, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако обстрелы на линии соприкосновения войск происходят каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" также писал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, итоги встречи они охарактеризовали как положительные. Однако азербайджанские политологи не разделили сдержанный оптимизм лидеров двух стран. Армянские же политологи констатировали, что встреча глав государств в Вене продемонстрировала конструктивный подход сторон, но отметили, что прорыва в переговорах по карабахскому вопросу пока ожидать не следует. В свою очередь, власти и оппозиция Нагорного Карабаха дали положительную оценку встрече Пашиняна и Алиева.

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" собрал новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта. 

Примечание:

"Азербайджан обвинил армянских военных в нарушении границы", Азербайджан сообщил о втором за сутки сбитом беспилотнике", "Ереван отверг заявления Баку о диверсии".

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