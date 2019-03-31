31 марта 2019, 10:03
Азербайджан сообщил о 24 обстрелах за сутки
Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне конфликта 24 раза за сутки, в том числе в селах Газахского района, заявило Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 30 марта Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций со стороны Армении. В свою очередь военное ведомство Нагорного Карабаха обвинило азербайджанских военных в 170 обстрелах за неделю, с 24 по 30 марта.
"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По обстрел попали позиции азербайджанских военных в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Ашагы Аскипара и Гызылгаджылы, а также на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство.
Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 9.10 мск 31 марта, не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
Стороны объявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".
"Кавказский узел" также писал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они охарактеризовали итоги встречи как положительные. Однако опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи не разделили сдержанный оптимизм лидеров двух стран. Армянские же политологи констатировали, что встреча глав государств в Вене продемонстрировала конструктивный подход сторон, но отметили, что прорыва в переговорах по карабахскому вопросу пока ожидать не следует.
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" публикует новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях.