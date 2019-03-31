Азербайджан сообщил о 24 обстрелах за сутки

31 марта 2019, 10:03

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне конфликта 24 раза за сутки, в том числе в селах Газахского района, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций со стороны Армении. В свою очередь военное ведомство Нагорного Карабаха обвинило азербайджанских военных в 170 обстрелах за неделю, с 24 по 30 марта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По обстрел попали позиции азербайджанских военных в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Ашагы Аскипара и Гызылгаджылы, а также на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 9.10 мск 31 марта, не прокомментировали это заявление на своих сайтах.