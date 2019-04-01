Человек пострадал при сильном ветре в Западной Грузии

01 апреля 2019, 02:01

17 домов повреждены в результате непогоды 31 марта в регионе Имерети, один человек получил травмы при падении дерева в лесу, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, в результате сильного ветра в регионе повалены 15 деревьев и повреждены крыши 17 домов. В Харагаульском районе дерево упало на человека, он получил травмы, проинформировали в Службе управления ЧС.

Всего за день от жителей региона спасателям поступило более 40 сообщений о последствиях непогоды, 13 из них - из города Кутаиси, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2018 года сильный ветер, по данным спасателей, сорвал крыши не менее чем с 216 домов в западных регионах Грузии и повалил сотни деревьев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 1 апреля в Кутаиси скорость ветра составит 9 метров в секунду, без осадков, температура воздуха +17 градусов. Вечером скорость ветра останется прежней, температура понизится до +8, осадков также не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.