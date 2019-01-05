Спасатели работают на месте падения кровли в Батуми. Кадр видеосюжета Первого канала https://1tv.ge/ru/news/silnyj-veter-v-batumi-sorval-kryshu-s-zhilogo-doma-est-postradavshie/

05 января 2019, 04:55

Два человека пострадали во время урагана в Батуми

Часть кровли многоэтажного дома обрушилась на землю во время сильного ветра в Батуми, двое прохожих получили травмы и были доставлены в больницу.

Инцидент произошел вечером 4 января на улице Чавчавадзе. Фрагмент кровли девятиэтажного дома упал на улицу, где находились люди.

Деревянные балки и металлические листы травмировали двоих мужчин. Одного из пострадавших доставили в университетский госпиталь, второго - в реферальную больницу Батуми, сообщило "Эхо Кавказа".

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, жизни пострадавших не угрожает, сообщил грузинский Первый канал.

Полиция расследует инцидент по статье 240 УК Грузии (Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или других работ). Виновному грозит штраф или до двух лет исправительных работ либо ограничения свободы, указывает "Спутник-Грузия".

Во время урагана в Батуми спасатели получили 11 сообщений о повреждениях крыш, поваленных деревьях и ущербе припаркованным автомобилям.

Примечание:

"Десятки жителей Грузии пострадали при запуске фейерверков", "Менеджеры батумского отеля осуждены по делу о гибели постояльцев", "Трое рабочих пострадали при обрушении здания в Аджарии".

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