Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

27 марта 2019, 07:58

Глава сельсовета в Дагестане осужден за помощь брату в получении выплат

Бывший глава сельсовета в Хунзахском районе и его брат приговорены к условному лишению свободы за мошенничество с выплатами на сумму свыше полумиллиона, сообщила прокуратура 26 марта.

По данным ведомства, житель села получил около 560 тысяч рублей для строительства жилья по федеральной программе "Социальное развитие села до 2013 года", предоставив ложные сведения о наличии постоянной работы в сельской местности и об отсутствии собственного жилого помещения. При этом его родной брат, являвшийся главой сельсовета, составил заведомо подложные документы о наличии у него права на получение выплат, сообщила прокуратура Дагестана.

Хунзахский районный суд признал бывшего главу сельсовета и его брата виновными по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159.2 (пособничество в мошенничестве при получении выплат) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Им назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года и один год с испытательным сроком на один год каждому. "Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры о взыскании в пользу государства незаконно полученных денежных средств", - говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что глава другого села в Дагестане заподозрен в превышении полномочий. Он обеспечил передачу участка природного парка местной жительнице, хотя эта земля не подлежала приватизации, сообщили следователи 26 марта.

Примечание:

"Помощник депутата в Дагестане заподозрен в махинациях на 15 миллионов", "Прокуратура сочла завышенной цену контракта на благоустройство дворов в Буйнакске", "Житель Дагестана обвинен в хищении грантовых денег".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 марта 2019, 11:35

  • Солдат погиб в Нагорном Карабахе

    Военнослужащий Нагорного Карабаха получил смертельное ранение вечером 26 марта при невыясненных обстоятельствах, сообщило сегодня Минобороны.

27 марта 2019, 11:27

27 марта 2019, 10:40

  • Силовики заблокировали въезды на площадь в Магасе

    Митинг в столице Ингушетии прекращен после того, как лидеры протеста призвали митингующих разойтись, опасаясь "кровопролития" в новых стычках с силовиками, рассказал активист Исмаил Нальгиев. Сотрудники силовых структур оцепили опустевшую площадь.

27 марта 2019, 09:26

27 марта 2019, 09:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки