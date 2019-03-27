Глава сельсовета в Дагестане осужден за помощь брату в получении выплат

27 марта 2019, 07:58

Бывший глава сельсовета в Хунзахском районе и его брат приговорены к условному лишению свободы за мошенничество с выплатами на сумму свыше полумиллиона, сообщила прокуратура 26 марта.

По данным ведомства, житель села получил около 560 тысяч рублей для строительства жилья по федеральной программе "Социальное развитие села до 2013 года", предоставив ложные сведения о наличии постоянной работы в сельской местности и об отсутствии собственного жилого помещения. При этом его родной брат, являвшийся главой сельсовета, составил заведомо подложные документы о наличии у него права на получение выплат, сообщила прокуратура Дагестана.

Хунзахский районный суд признал бывшего главу сельсовета и его брата виновными по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159.2 (пособничество в мошенничестве при получении выплат) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Им назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года и один год с испытательным сроком на один год каждому. "Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры о взыскании в пользу государства незаконно полученных денежных средств", - говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что глава другого села в Дагестане заподозрен в превышении полномочий. Он обеспечил передачу участка природного парка местной жительнице, хотя эта земля не подлежала приватизации, сообщили следователи 26 марта.