Помощник депутата в Дагестане заподозрен в махинациях на 15 миллионов

25 марта 2019, 17:12

Бывший помощник депутата Народного собрания Дагестана, 33-летний житель Дербента подозревается в том, что, изменяя голос и представляясь высокопоставленными чиновниками, за деньги обещал помочь в трудоустройстве и получении квартир.

По данным МВД, подозреваемый обещал гражданам помочь в трудоустройстве на руководящие должности в различные министерства и муниципалитеты Дагестана, а также в получении квартир по социальной программе. "Разговаривая с потерпевшими по телефону, злоумышленник изменял тембр голоса и представлялся различными высокопоставленными чиновниками республики. На встречах демонстрировал поддельные благодарственные письма и фотографии с первыми лицами Дагестана", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бывший помощник депутата задержан. Установлены обстоятельства десяти эпизодов мошенничества, предварительная сумма ущерба по которым превысила 15 миллионов рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по чч. 3 и 4 статьи 159 УК России, он заключен под стражу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД России.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале глава администрации села Гуниб в Дагестане был заподозрен в служебном подлоге и мошенничестве на 200 тысяч рублей. По данным следствия, он получил деньги в бухгалтерии администрации под предлогом оплаты услуг, оказанных муниципальному учреждению, после чего, подделав документы, распорядился ими по своему усмотрению.