26 марта 2019, 21:06

Главу села в Дагестане заподозрили в превышении полномочий

Руководитель села Гуниб обеспечил передачу участка природного парка местной жительнице, хотя эта земля не подлежала приватизации, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале глава администрации села Гуниб был заподозрен в служебном подлоге и мошенничестве на 200 тысяч рублей. Следствие считает, что он получил в бухгалтерии администрации 200 тысяч рублей для оплаты оказанных муниципалитету услуг, но распорядился бюджетными деньгами по своему усмотрению.

Согласно версии следствия, глава села в августе 2016 года неправомерно распорядился земельным участком в Гунибе площадью 600 квадратных метров. Он заверил своей подписью и оттиском печати администрации выписку из похозяйственной книги с ложными данными. В документе собственником земли значилась жительница села, которая права собственности на участок в действительности не имела.

У главы сельской администрации не было полномочий по распоряжению участком, а сам участок "находился в границах природного парка и приватизации не подлежал", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления СКР.

Интересам и правам муниципального образования "Гунибский район" был причинен ущерб, отмечает следствие. Дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК России). Максимальное наказание по первой статье - до семи лет лишения свободы, вторая предполагает до двух лет заключения.

Главой администрации села Гуниб является Мурад Дибиров, следует из информации, размещенной на официальном сайте Гунибского района.

Как сообщал "Кавказский узел", Мурад Дибиров стал главой села Гуниб после выборов в феврале 2014 года. Предыдущий глава села Ахмадула Газимагомедов в августе 2013 года был осужден по делу о служебном подлоге. Сразу после своего избрания Дибиров рассказал "Кавказскому узлу", что сделает все возможное для благоустройства села и решения проблем односельчан.

Примечание:

"Помощник депутата в Дагестане заподозрен в махинациях на 15 миллионов", "Абдулатипов предложил отправлять туристов в Гуниб", "Дагестанский чиновник заподозрен в служебном подлоге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 марта 2019, 03:44

27 марта 2019, 03:14

  • Защита Беньяша уличила краснодарских чиновников в лжесвидетельстве

    Два чиновника из районных администраций Краснодара рассказали в суде о задержании участников акции против пенсионной реформы и о том, как Михаил Беньяш был доставлен в управление полиции. Свидетели физически не могли наблюдать оба события, так как они происходили в разных местах в одно время, указала защита.

27 марта 2019, 02:32

27 марта 2019, 01:40

  • Минздрав Грузии нашел замену бастующим соцработникам

    Агентство социального обслуживания работает в обычном режиме, несмотря на забастовку социальных работников, сообщил Минздрав Грузии. Протестующие заявили, что представители других профессий не смогут эффективно выполнять функции социальных работников.

27 марта 2019, 00:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости