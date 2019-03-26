Главу села в Дагестане заподозрили в превышении полномочий

26 марта 2019, 21:06

Руководитель села Гуниб обеспечил передачу участка природного парка местной жительнице, хотя эта земля не подлежала приватизации, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале глава администрации села Гуниб был заподозрен в служебном подлоге и мошенничестве на 200 тысяч рублей. Следствие считает, что он получил в бухгалтерии администрации 200 тысяч рублей для оплаты оказанных муниципалитету услуг, но распорядился бюджетными деньгами по своему усмотрению.

Согласно версии следствия, глава села в августе 2016 года неправомерно распорядился земельным участком в Гунибе площадью 600 квадратных метров. Он заверил своей подписью и оттиском печати администрации выписку из похозяйственной книги с ложными данными. В документе собственником земли значилась жительница села, которая права собственности на участок в действительности не имела.

У главы сельской администрации не было полномочий по распоряжению участком, а сам участок "находился в границах природного парка и приватизации не подлежал", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления СКР.

Интересам и правам муниципального образования "Гунибский район" был причинен ущерб, отмечает следствие. Дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК России). Максимальное наказание по первой статье - до семи лет лишения свободы, вторая предполагает до двух лет заключения.

Главой администрации села Гуниб является Мурад Дибиров, следует из информации, размещенной на официальном сайте Гунибского района.

Как сообщал "Кавказский узел", Мурад Дибиров стал главой села Гуниб после выборов в феврале 2014 года. Предыдущий глава села Ахмадула Газимагомедов в августе 2013 года был осужден по делу о служебном подлоге. Сразу после своего избрания Дибиров рассказал "Кавказскому узлу", что сделает все возможное для благоустройства села и решения проблем односельчан.