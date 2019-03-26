26 марта 2019, 00:52
Семь человек пострадали при ДТП в Карачаево-Черкесии
Пятеро детей и двое взрослых доставлены в больницы после автоаварии в Карачаево-Черкесии, сообщило МЧС.
По данным ведомства, авария произошла на 32-м километре автодороги Черкесск - Хабез 25 марта. Столкнулись автомобили КамАЗ и ВАЗ-21099.
"Пострадали водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ-21099 - семь человек, из них пять детей, погибших нет. Пострадавшие доставлены в Хабезскую районную больницу и детскую больницу города Черкесска", - говорится в сообщении, опубликованном 25 марта на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.
"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале шесть человек стали жертвами автоаварии в Карачаево-Черкесии. Два человека погибли, еще четверо были доставлены в больницу.
"Водитель обвинен в гибели четырех человек в Карачаево-Черкесии", "Жертвами ДТП вблизи Ставрополя стали пять человек", "Семь человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии".
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