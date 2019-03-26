Семь человек пострадали при ДТП в Карачаево-Черкесии

26 марта 2019, 00:52

Пятеро детей и двое взрослых доставлены в больницы после автоаварии в Карачаево-Черкесии, сообщило МЧС.

По данным ведомства, авария произошла на 32-м километре автодороги Черкесск - Хабез 25 марта. Столкнулись автомобили КамАЗ и ВАЗ-21099.

"Пострадали водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ-21099 - семь человек, из них пять детей, погибших нет. Пострадавшие доставлены в Хабезскую районную больницу и детскую больницу города Черкесска", - говорится в сообщении, опубликованном 25 марта на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале шесть человек стали жертвами автоаварии в Карачаево-Черкесии. Два человека погибли, еще четверо были доставлены в больницу.