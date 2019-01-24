Жители Ингушетии потребовали вернуть им земли в Пригородном районе

24 января 2019, 23:59

Члены ингушской делегации объявили властям села Ир в Пригородном районе о намерении вернуться в свои дома, оставленные после конфликта в 1992 году. Жители Северной Осетии опровергли заявления властей республики о налаживании межнациональных отношений, обвинив ингушей в попытке захвата земель.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря 2018 года участники съезда мусульман Ингушетии решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не допустить нарушения территориальной целостности республики. 18 января ингушские активисты передали в Кремль подписи более 51 тысячи жителей республики под требованием отменить соглашение о границе с Чечней и вернуть в состав Ингушетии Пригородный район Северной Осетии.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в соседней Ингушетии, сообщается в справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

"Вчера к главе села Ир прибыла группа ингушей из 30 человек. Они требовали выдать им земли, заявляли, что этот вопрос был решен на самом высоком уровне. В итоге ушли ни с чем", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на Telegram-канале "Осетия".

На видео, которым сопровождается публикация, мужчины в шапках собираются в кабинете, часть из них держит в руках паспорта. Затем видна группа людей из нескольких десятков человек на автопарковке.

Поездку делегации организовал Миннац Ингушетии, утверждается в сообщении на Telegram-канале "Главком РИ". "Все прибывшие в администрацию селения ингуши являются коренными жителями поселения из числа тех, кто были вынуждены уехать в результате событий осени 1992 года и которые намерены вернуться в свои дома. Собственно, заявить о данном намерении люди и приехали. Приехавшие посетили свои земельные участки и домовладения, пообщались с соседями осетинами и, несмотря на все пережитое, изъявили [желание] жить в мире и согласии. Администрация селения нормально приняла ингушскую делегацию и пообещала содействовать их намерениям", - говорится в сегодняшней публикации канала.

На сайте Министерства по делам национальностей Ингушетии к 23:59 мск 24 января не появилось подтверждения того, что ведомство организовало поездку делегации в село Ир. На сайте Пригородного района Северной Осетии к этому времени также нет информации о визите делегации.

Пользователи соцсетей опасаются "захвата" земель жителями Ингушетии

Ранее, 22 января, министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Муслим Яндиев договорился с муфтием Северной Осетии Хаджимуратом Гацаловым и главой двух североосетинских сел Куртат и Дачное Пригородного района Ибрагимом Хадзиевым о создании общего молодежного совета для налаживания межнациональных отношений в Пригородном районе, информировал в тот же день ТАСС.

"Они [члены совета] будут оперативно отслеживать и реагировать на различные ситуации, например, бытовые конфликты, ДТП с участием представителей обеих национальностей. Мы считаем, что это укрепит наши межнациональные связи", - говорится в сообщении Миннаца.

Кроме того, в североосетинском селе Куртат решено заложить сквер, символизирующий дружбу двух народов, информировало издание.

Сообщение о визите ингушской делегации на фоне договоренностей о молодежном совете и сквере в селе Куртат вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей из Северной Осетии. "Кто-то разбивает скверы #сквернойдружбы, а тем временем:

К главе селения Ир вломились 30 ингушей и требовали земли!" - написала сегодня в Facebook Ольга Гассиева.

"Ползучая традиционная система давления и захвата", - прокомментировал пользователь Ruslan Akity публикацию Ольги Гассиевой. "Суть их оснований - это наша слабость", - написал там же от имени осетин Альберт Колиев.

"А почему нет подробностей по содержанию требований? Они где предлагают земли взять? Предлагают выселить осетин из домов, а здания снести, чтобы участки передать ингушам?" - написал Энвер Скотдаев.

Чеченский министр поддержал территориальные претензии ингушей

Ингушский народ "имеет право на свои территории, имеет право на справедливость", но и "осетинскому народу лишнего не надо", заявил глава Минсвязи Чечни Джамбулат Умаров в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Уверяю вас, никаких территориальных проблем между двумя горскими народами, осетинами и ингушами, не будет", - заявил он. При этом министр отметил, что "чеченский народ не останется в стороне от проблем ингушского народа".

"Если вы нам будете помогать с Пригородным районом так же, как с частью Сунженского, то, пожалуйста, оставьте нас без этой "братской" помощи", - прокомментировал 23 января публикацию видео со словами Умарова пользователь Instagram theoneenoeht.

Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".