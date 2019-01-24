Уголовное дело. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

24 января 2019, 18:24

Замглавы Новочеркасска арестован по подозрению во взяточничестве

Суд постановил заключить под стражу заместителя главы администрации Новочеркасска, подозреваемого в получении взятки от нанятого муниципалитетом подрядчика.

Как писал "Кавказский узел", следствие утверждает, что 22 января заместитель главы администрации Новочеркасска был задержан при получении миллиона рублей за содействие в принятии работ по ремонту трамвайных путей.

Следствие подало в суд ходатайство и добилось ареста задержанного, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Ростовской области.

Максимальное наказание по статье "Получение должностным лицом взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере", по которой возбуждено дело, составляет 12 лет заключения. При этом с осужденного может быть взыскан штраф, в 60 раз превышающий сумму взятки.

У главы Новочеркасска есть шесть заместителей, говорится на сайте городской администрации Новочеркасска. Информации на тему уголовного дела в отношении одного из замов там по состоянию на 18:20 мск 24 января не опубликовано.

Примечание:

"Глава района на Кубани заподозрен в злоупотреблении полномочиями", "Два сотрудника мэрии Сочи заподозрены в коррупции", "Глава межрайонного отдела СК в Калмыкии задержан по подозрению в коррупции".

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