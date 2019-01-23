Замглавы Новочеркасска задержан при получении миллионной взятки

23 января 2019, 14:41

Первый заместитель главы администрации Новочеркасска подозревается в получении денег за содействие в принятии работ по ремонту трамвайных путей, сообщило сегодня следствие.

По данным Следственного комитета России, в отношении первого заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича возбуждено уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере".

"По версии следствия, 22 января подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил взятку в сумме 1 миллион рублей за содействие и покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом. После получения взятки замглавы администрации был задержан", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СК России по Ростовской области.

Согласно сообщению, речь в контракте шла о ремонте участков трамвайного пути. "Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - отметило ведомство.

Комментариев представителей Басакевича по поводу заявления следствия пока не поступало. По данным на 14.40 мск 23 января, на сайте администрации Новочеркасска также нет комментариев по поводу задержания Сергея Басакевича. При этом согласно информации, размещенной на сайте, первый заместитель главы администрации Новочеркасска курирует вопросы ЖКХ и благоустройства.

"Кавказский узел" писал, что 24 декабря суд в Ростове-на-Дону приговорил к 7,5 года колонии строгого режима бывшего директора Управления ЖКХ Ленинского района города Валентина Пыхова, обвиненного в получении взятки за покровительство при проведении конкурса на ремонт фасадов зданий. Чиновник в суде заявил о пытках и намерен обжаловать приговор.