Глава райотдела ЖКХ в Ростове-на-Дону не согласился с приговором по делу о взятке

24 декабря 2018, 20:31

Суд в Ростове-на-Дону сегодня приговорил к 7,5 года колонии строгого режима бывшего директора Управления ЖКХ Ленинского района города Валентина Пыхова, обвиненного в получении взятки за покровительство при проведении конкурса на ремонт фасадов зданий. Чиновник в суде заявил о пытках и намерен обжаловать приговор.

Осужденный чиновник не согласен с приговором

Приговор Валентину Пыхову вынес сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. По мнению суда, вина Пыхова подтверждается показаниями свидетелей обвинения, передаёт корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший сегодня на заседании суда.

Пыхову вменялись пункты «б» и «в» статьи 290 (получение взятки с вымогательством) УК РФ. Следствие утверждало, что Пыхов получил взятку в 500 тысяч рублей. За эти деньги чиновник пообещал фирме «Ростинжинеринг» покровительство во время конкурса на заключение контракта по ремонту фасадов к Чемпионату мира по футболу-2018. В эту сумму якобы входило и подписание акта о выполнении работ без учёта недостатков, передает Donnews.ru.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. В Ростове-на-Дону затраты на подготовку к ЧМ превысили 100 миллиардов рублей. Новости о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в городах Юга России "Кавказский узел" размещал на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".

В приговоре, как передает корреспондент «Кавказского узла», указано, что Валентин Пыхов вину не признал. Однако судья пришёл к выводу, что вина Пыхова была доказана, показания свидетелей в приговоре названы логичными, последовательными и согласующимися между собой. К показаниям супруги подсудимого Анны Пыховой, по мнению суда, стоит отнестись критически, поскольку она находится с ним в родственных отношениях. Критически стоит относиться и к заключениям со стороны защиты, решил суд.

К смягчающим обстоятельствам суд отнёс отсутствие у бывшего чиновника судимостей, положительные характеристики с места работы, состояние здоровья и наличие на иждивении детей, отягчающих обстоятельств выявлено не было.

В итоге суд приговорил Пыхова к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима с запретом занимать должности в сфере управления на 3 года и 6 месяцев. Пыхов встретил приговор спокойно.

Поддержать Валентина Пыхова на заседание пришли его жена и одна из бывших сотрудниц, гособвинитель на оглашение приговора не пришёл. В зале присутствовали представители трёх СМИ, включая корреспондента «Кавказского узла».

«Пыхов мне пояснил, что он это решение будет обжаловать в установленном законом порядке, потому что с приговором он не согласен. Я, как защитник, буду готовить апелляционную жалобу и передам её в Ростовский областной суд. Более подробно нашу правовую позицию мы обговорим при встрече с ним», - передает корреспондент «Кавказского узла» сказанные после сегодняшнего заседания суда слова адвоката Пыхова Андрея Башкатова.

В ходе прений сторон гособвинитель требовал для Валентина Пыхова 8 лет колонии строгого режима и штраф в 2,5 млн рублей, подсудимый и его защита просили оправдательный приговор, а также вынести по заявлению Пыхова о пытках частное определение, сообщает 1rnd.ru.

Пыхова задержали в ходе оперативного эксперимента

По версии следствия, Валентин Пыхов получил лично в руки от представителя компании «Ростинжинеринг» 500 тысяч рублей 30 января в кафе «Бонжур» на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону. Встреча была оперативным экспериментом, проводившимся сотрудниками УФСБ по Ростовской области после обращения к ним руководства ООО «Ростинжинеринг» с заявлением о вымогательстве взятки, сообщил «Коммерсант» в статье «Коммунальщика раскатали по фасаду», опубликованной на сайте издания 20 апреля.

В деле чиновника указывается, что в ходе подготовки города к Чемпионату мира по футболу-2018 проводился капремонт зданий в центральной части Ростова-на-Дону. Финансирование осуществлялось по государственной программе, субсидии направлялись через районные муниципальные казенные учреждения в управляющие организации, которые переводили средства на счета подрядчиков, победивших в открытых конкурсах.

Матчи ЧМ-2018 проходили еще в двух городах юга России - Сочи и Волгограде. Часть волгоградских экспертов указывала, что часть денег, выделенных на благоустройство города перед мундиалем, расходуется неэффективно и заставляет задавать вопросы о коррупции в органах власти, говорится материале "Кавказского узла" "Волгоград: цена мундиаля".

В одном из таких тендеров на проведение капремонта фасада здания по ул. Донской, 6/6, победила компания «Ростинжинеринг». Она была единственным участником конкурса — другой претендент за несколько дней до аукциона отозвал свою заявку. Сметная стоимость работ составляла 3,7 млн рублей.

Согласно версии следствия, еще до заключения договора о подряде Валентин Пыхов встретился с представителем «Ростинжинеринга» и сообщил, что за гарантированную победу в конкурсе и быстрое подписание акта о выполнении работ без учета выявленных недостатков компания должна ему 20% от сметы. Пыхов настаивал на взятке, угрожая в противном случае постоянными проверками компании или созданием препятствий в приеме работ, утверждало следствие.

Впоследствии управляющей организацией смета ремонтных работ по контракту с «Ростинжинеринг» была пересчитана до 3 млн рублей, и эта сумма поступила на счета подрядчика. После этого Валентин Пыхов якобы немного снизил сумму своего вознаграждения, и предприниматели обратились с заявлением в УФСБ по Ростовской области, которое провело оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых чиновник и был задержан, пишет «Коммерсант».

Чиновник заявил суду о пытках

Во время судебного процесса Валентин Пыхов заявил, что 30 января был задержан сотрудниками ФСБ, но не получал и не брал деньги, как утверждает следствие. По словам Пыхова, силовики требовали отнести пакет с деньгами другому высокопоставленному чиновнику, но он отказался.

«После отказа были приглашены понятые, началось составление протокола и изъятие денежных средств, с протоколом его не ознакомили подписать не дали, в дальнейшем он узнал, что якобы отказался от подписи протокола», - приводит корреспондент «Кавказского узла» выдержки из приговора, в котором отражена позиция подсудимого и его заявления о пытках.

По словам Пыхова, уже в кабинете одного из силовых ведомств от него требовали сознаться, что он получил деньги для передачи высокопоставленному чиновнику, а также требовали его согласие на участие в оперативно-разыскных мероприятиях против этого высокопоставленного чиновника, но он отказался.

«После этого в его адрес и в адрес его семьи посыпались угрозы, затем двое сотрудников зашли в кабинет и стали его избивать, он неоднократно падал и терял сознание. Далее его вынесли на улицу, куда вызвали скорую помощь. Он был доставлен в больницу», - сказано в приговоре.

По словам Пыхова, весь этот период его сопровождали силовики, которые запретили рассказывать о случившемся. В больнице его осматривали врачи, и, увидев, что он избит, неоднократно задавали вопросы, что с ним случилось, рассказал суду Пыхов. Понимая, что ситуация под контролем силовиков, боясь за себя и за свою жизнь, как утверждал Пыхов, он сказал, что упал со стула в кабинете. «На следующий день в палату пришли сотрудники УСБ (управление собственной безопасности — прим. «Кавказского узла») и попросили рассказать, что произошло, однако видя, что с ними пришёл сотрудник, который его избивал ранее, он отказался что-либо подписывать и объяснять», - сказано в приговоре суда.

По словам адвоката Башкатова, телесные повреждения Пыхова документально зафиксированы. «Документы есть, все они представлены в военный следственный комитет, сейчас там проводится проверка. На какой именно стадии процесс, я не могу сказать, потому что периодически эти постановления о прекращении уголовного дела в отношении [силовиков] отменяются и опять проводится проверка. Было несколько постановлений об отмене, но поскольку это обжалуется, начинается проверка по новой. Более конкретно о её ходе сегодня я сказать не могу», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Башкатов.

Расследованием заявления Пыхова об избиении занимается Военный следственный отдел СКР по Ростовскому гарнизону, сообщает Donnews.ru. Правоохранители отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков в связи с тем, что слова чиновника «не нашли своего подтверждения», несмотря на это, адвокат Пыхова вновь пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту избиения своего подзащитного, отмечает портал.