Встреча с Алиевым в Давосе вызвала критику в адрес Пашиняна

23 января 2019, 21:35

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уклончиво прокомментировал свою третью встречу с президентом Азербайджана, общество недостаточно информировано о его действиях в карабахском урегулировании, заявили представители оппозиции. Оптимизм, который демонстрирует азербайджанская сторона, вызывает подозрения в политических уступках новых властей Армении, отметили журналисты и политологи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Ранее Пашинян высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. На этом фоне Азербайджан усилил военную риторику. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Париже 16 января показала, что международное сообщество пытается реанимировать переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе длилась около полутора часов. "Обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе и дальнейших дискуссиях", - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Сегодня Пашинян обнародовал некоторые детали встречи в Давосе. По его словам, беседа с Алиевым в Давосе, так же, как и предыдущие встречи в Санкт-Петербурге и Душанбе, не была запланирована. "Это неофициальные встречи с неофициальными обсуждениями, и они не являются официальным стартом переговорного процесса", - заявил Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Пашинян добавил, что детально обсудил с Алиевым историю переговорного процесса, затронул условия переговоров, а также "возможности и невозможности" урегулирования.

"Ни одну конкретную деталь мы не обсуждали, а всего лишь обменивались мнениями. Хочу отметить, что мнения, которыми мы обменивались ровно такие же, какие мы высказываем публично", - отметил Пашинян. Определенные политические силы "целенаправленно хотят внушить обществу сомнения", но возможность "каких-либо заговоров" исключена, добавил он.

Политики потребовали больше подробностей о встрече

Никол Пашинян обязан организовать встречу с политическими силами страны и проинформировать их о деталях разговора с Алиевым, считает руководитель парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. "Сегодня в парламенте [представлены] три политические силы. Лидеры этих сил, а возможно, и внепарламентских сил тоже, должны быть осведомлены о деталях встречи. Я понимаю, что существует режим тайны, но в таком случае, абсолютно вся ответственность за переговоры ложится только на Пашиняна", - заявил сегодня Марукян в эфире "Радио Азатутюн".

Глава правительства должен выслушать мнения политических лидеров страны и учитывать их при проведении новых встреч с Алиевым, отметил он. "Вопрос по своей сущности имеет всеармянское значение. Это не проблема одного лидера страны, поэтому все имеют право быть информированными и принимать участие в ее разрешении", - заключил политик.

Бывший депутат парламента от Республиканской партии Армении Армен Ашотян также выразил мнение, что "армянский народ имеет право знать об этой встрече больше, чем [рассказывает] отрывистая запись Никола Пашиняна". "У меня по-прежнему два основных вопроса: на основании каких принципов проходит процесс урегулирования карабахского конфликта, и на каком этапе осуществление обещаний Пашиняна о том, что Арцах должен вернуться за стол переговоров", - написал вечером 22 января Ашотян на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов упрекнул главу правительства за отсутствие принципиальных заявлений по карабахскому вопросу. "[Президент и глава МИД Азербайджана] заявили, что Карабах не может быть независимым. Вопрос, почему Пашинян не говорит о том, что Карабах не может быть в составе Азербайджана, почему не отмечает, что идея "территории в обмен на мир" неприемлема? Почему не заявляет, что как гарант безопасности народа Арцаха он сделает все, чтобы защитить результаты референдума в декабре 1991 года?" - приводит сегодня слова Шармазанова Aysor.am.

Вице-спикер парламента Армении от правящего блока "Мой шаг" Лена Назарян исключила возможность "нежелательных уступок в вопросе Карабаха" со стороны новых властей Армении. По словам парламентария, "паническое беспокойство вокруг переговоров" распространяют в том числе и представители прежних властей Армении, при этом предположения о возможных уступках "мешают дипломатам спокойно и сконцентрировано работать".

"Очень четко было сказано властями, что никакое решение не может быть принято без осведомления широкой общественности. Также сказали, что слово Степанакерта будет решающим. Распространение слухов, что будут приняты решения, о которых общественность не будет знать или узнает в последнюю очередь, вносят напряженность и мешают решению вопроса", - заявила Лена Назарян в эфире "Радио Азатутюн".

Политологи обратили внимание на реакцию азербайджанской стороны

В последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ после встречи глав МИД Армении и Азербайджана заявлено о неких возможностях по реализации экономического потенциала региона. "Посредники пытаются актуализировать тему восстановления коммуникационных связей в регионе, что вряд ли может произойти без участия Турции и России. Азербайджан и Турция ожидают, в обмен на открытие коммуникаций, хотя бы небольших территориальных уступок с армянской стороны, однако Ереван отрицал вероятность таких уступок, пока Баку не заявит о намерении признать независимость Карабаха", - сказала политический обозреватель, редактор русской версии Lragir.am Наира Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

"Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров недавно фактически отверг возможность рассмотрения статуса Карабаха вне территориальной целостности Азербайджана, и армянская сторона практически сразу отрицала возможность уступок. Глава МИД Турции при этом также заявил, что без уступок по Карабаху говорить об улучшении армяно-турецких отношений не приходится. То есть, армяно-турецкая граница не откроется, план открытия коммуникаций в регионе вновь провалился.", - отметила она.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил 25 декабря 2018 года, что Баку "готов обеспечить безопасность армян Карабаха и предоставить им право самоуправления на высоком уровне", сообщал "Интерфакс-Азербайджан". Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов прокомментировал эти слова, назвав "непонятным" оптимизм Мамедъярова. "Не думаю, что в Армении может быть власть, способная игнорировать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение и согласиться на формулу "территории в обмен на мир", - цитировал слова политика "Спутник-Армения". О том, что нормализация армяно-турецких отношений "невозможна без разрешения карабахского конфликта" министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в тот же день, 25 декабря, на встрече со студентами в Анталии, сообщило издание Ermenihaber.

На фоне воодушевления, которое демонстрирует азербайджанская сторона, карабахский вопрос вызывает все большую напряженность в Армении, тогда как власти страны стремятся привлечь максимальное внимание к теме "1 марта 2008 года", считает политолог Степан Даниелян.

"Выходит, по вопросу переговорного процесса мы оказались в информационной изоляции. Одним из механизмов этой изоляции является попытка сделать тему "1 марта" топовой", - написал на своей странице в Facebook Даниелян.

Политолог связывает контекст событий 2008 года с проблемой карабахского урегулирования. "Левон Тер-Петросян никогда не скрывал своих намерений прийти к власти, чтобы решить карабахский вопрос "по-своему"", а действия новых властей Армении могут интерпретироваться как сигнал, что видение Тер-Петросяна по вопросу урегулирования является правильным, считает Даниелян.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступает за компромиссы в вопросе Нагорного Карабаха, называя возвращение территорий "неизбежным" и связывая стабильное развитие Армении с уступками в карабахском вопросе.

Уголовное разбирательство по делу о событиях 1 марта 2008 года, когда десятки человек погибли и более 250 получили ранения при разгоне акции протеста в Ереване, было начато лишь после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".