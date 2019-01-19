Крещенские купания в Волгограде собрали 13 тысяч человек

19 января 2019, 19:19

Восемь купелей в праздник Крещения Господня были организованы сегодня во всех районах Волгограда, сообщили в мэрии.

Купальни были оборудованы вдоль правого берега Волги и на Ангарском пруду. Водолазы исследовали дно, специалисты МЧС измерили толщину льда, привели в порядок подходы и спуски к деревянным купелям. На берегу были установлены отапливаемые печками-буржуйками палатки для переодеваний, сообщили в мэрии корреспонденту "Кавказского узла".

"Оборудование иорданей ведется только после получения заключения экспертов Роспотребнадзора о соответствии воды санитарно-эпидемиологическим нормам", - сказала сотрудник пресс-службы администрации Волгограда.

По данным пресс-службы, обряд освещения вод Волги в 14.00 по местному времени (13.00 мск) совершил новый Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. К 18.00 по местному времени (17.00 мск) в крещенском купании приняли участие 13 тысяч волгоградцев. Но эта цифра, по словам сотрудника пресс-службы, не окончательная, так как люди продолжают приходить к иорданам.

Волгоградцы поделились впечатлениями от Крещенских купаний

На Центральной набережной Волгограда оборудованная площадка, где расположена купель, огорожена временной изгородью. Два входа через рамки металлоискателей контролируют сотрудники полиции. На площадке установлены две большие отапливаемые палатки. Рядом стоит киоск, в котором волгоградцы могут купить горячий чай, кофе, сладости. У лестницы к Волге стоит машина скорой помощи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Врач Центральной подстанции скорой помощи Николай Тарнов рассказал, что дежурит на Крещенских купаниях третий год. Сегодня дежурство у бригады скорой помощи началось в 7.30 по местному времени (6.30 мск). К 13.30 ни одного обращения с просьбами о медицинской помощи к сотрудникам скорой помощи не поступало, сообщил Тарнов.

"Третий год дежурю здесь. Ни разу никто на моей памяти, к счастью, на Крещенских купаниях к нам не обращался. Если же что-то случится, то окажем квалифицированную помощь. Все необходимое оборудование у нас в машине имеется", - сказал врач корреспонденту "Кавказского узла".

Врач посоветовал всем, кто приходит на омовение, не употреблять спиртных напитков и следить за кровяным давлением. "Это чревато спазмами коронарных сосудов, что может привести к инфаркту или инсульту. Нужно следить за собой во время подобных купаний", - сказал Николай Тарнов.

Коллега Тарнова, врач-хирург Фроловской больницы Юрий Сафонеев купается на Крещение не первый год. Он пришел сюда с дочерью. "Весь год не болеть, быть здоровым и православным. Вот для чего я окунаюсь в волжскую освященную воду. Никому не даю совета повторять это за мной. Человек должен сам определиться, нужно ему это или нет. И, конечно, необходимо прислушиваться к советам врачей и к собственной вере", - сказал Юрий Сафонеев корреспонденту "Кавказского узла".

Очереди к купели не было. Волгоградцы, раздевшись в палатке, группами спускались по лестнице и в порядке очереди трижды с головой ныряли в речную воду. На площадке купели дежурили три спасателя. Казак-старовер, представившийся Калистратом, рассказал, что купается на Крещение "сколько себя помнит". "Делаю это из религиозных побуждений. А здоровье приложится", - пояснил Калистрат.

Молодые супруги Анна и Вячеслав Ивановы решили искупаться на Крещение впервые. "В прошлом году свадьбу отгуляли. У нас интересы общие. Поэтому, когда одному пришла идея искупаться на Крещение, то и второй тут же решил сделать то же самое", - сказал Вячеслав Иванов корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейский, который представился Андреем, сказал, что происшествий не было. "Люди все трезвые, спокойные. Все-таки это религиозный праздник", - отметил он.