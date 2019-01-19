19 января 2019, 10:22
1200 мотострелков завершили учения в Чечне
Гвардейцы дислоцированной в Чечне 42-й мотострелковой дивизии отработали ведение боевых действий в горах.
В учениях, которые прошли на полигоне "Гвардеец" в Шалинском районе Чечни, было задействовано около 250 единиц боевой техники, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в военной комендатуре региона.
Представитель ведомства отметил, что учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. "Отрабатывались вопросы ведения боевых действий в горно-лесистой местности при различных вводных и быстро меняющихся условиях. Проводились танковые и артиллерийские стрельбы, а также из штатного вооружения мотострелковых подразделений – автоматических и противотанковых гранатометов, автоматического оружия", - сообщил работник комендатуры.
По его словам, сегодня военнослужащие вернулись в казармы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 января в учениях на полигонах "Гвардеец" и "Альпийский" в Чечне приняли участие 400 военных.
"Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне", "Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".
источник: корреспондент "Кавказского узла"
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19 января 2019, 10:22
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