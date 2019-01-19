Боец мотострелковой дивизии. Фото пресс-службы Минобороны РФ. http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=36314@cmsPhotoGallery

19 января 2019, 10:22

1200 мотострелков завершили учения в Чечне

Гвардейцы дислоцированной в Чечне 42-й мотострелковой дивизии отработали ведение боевых действий в горах.

В учениях, которые прошли на полигоне "Гвардеец" в Шалинском районе Чечни, было задействовано около 250 единиц боевой техники, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в военной комендатуре региона.

Представитель ведомства отметил, что учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. "Отрабатывались вопросы ведения боевых действий в горно-лесистой местности при различных вводных и быстро меняющихся условиях. Проводились танковые и артиллерийские стрельбы, а также из штатного вооружения мотострелковых подразделений – автоматических и противотанковых гранатометов, автоматического оружия", - сообщил работник комендатуры.

По его словам, сегодня военнослужащие вернулись в казармы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 января в учениях на полигонах "Гвардеец" и "Альпийский" в Чечне приняли участие 400 военных.

Примечание:

"Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне", "Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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