Молодые листья черемши в лесу. Фото: Автор: my spouse, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1709095

16 января 2019, 05:26

МЧС Ингушетии сообщило о запрете собирать черемшу на сопредельных территориях

МЧС Ингушетии в связи с началом сезона сбора черемши опубликовало сообщение, в котором говорится о категорическом запрете жителям республики переходить при сборе растений "на сопредельную территорию".

В Ингушетии начался сезон сбора черемши.

В связи с этим МЧС республики опубликовало 15 января сообщение, в котором, помимо традиционного требования "при выходе в лесной массив сборщикам черемши сообщать в ближайший поисково-спасательный отряд, довести точный список идущих в лес и свой маршрут передвижения", указан еще один запрет. "При сборе черемши категорически запрещается переход на сопредельную территорию", - говорится в сообщении ведомства.

При этом сообщается, что запрет связан с обеспечением безопасности при нахождении в лесу, "а в случае возникновения экстремальной ситуации поможет организовать поиск заблудившихся".

О какой "сопредельной территории" говорится, в сообщении не уточняется, однако напомним, что Ингушетия граничит на западе и севере с Северной Осетией, на востоке - с Чечней, на юге - с Грузией.

Аналогичное сообщение опубликовано на сайте управления МЧС Ингушетии по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

"За этой фразой стоит прямая директива не собирать травку на том участке, который в сентябре по соглашению сторон был отнесен к территории Чеченской Республики", - делает вывод автор telegram-канала kavkaz_leakbez, 

"Вот вам и свободное гражданское перемещение на Северном Кавказе", - комментирует запрет автор канала.

Черемшу чеченцы и ингуши называют хьонк. Ее собирают в горных и предгорных лесах с середины января до начала марта - в период таяния снегов, информирует "Это Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границ между республиками. Это вызвало массовые протесты в Ингушетии. Конституционный суд Ингушетии отказался признать законность соглашения, однако 6 декабря Конституционный суд России вынес противоположное решение.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Глава Ингушетии отчитался о ликвидации терроризма вопреки росту числа жертв", "Суд в Ингушетии отказался освободить Альберта Хамхоева", "Защита Хамхоева заявила о затягивании дела".

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