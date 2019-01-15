Уроженец Северной Осетии озвучил новые сведения о пытках геев в Чечне

15 января 2019, 23:56

Молодой человек, покинувший Северный Кавказ, призвал всех представителей ЛГБТ уехать из Чечни и обратился к Рамзану Кадырову. Представители Германии и Франции и докладчики ПАСЕ осудили Россию в связи с новой информацией о преследовании геев в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", об очередной волне преследования геев в Чечне сообщила 11 января "Новая газета". В соцсетях распространились предупреждения, что представителям ЛГБТ-сообщества следует срочно покинуть республику. По данным Российской ЛГБТ-сети, с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты. Смерть двух молодых мужчин стала результатом "чудовищных пыток", а родственников освобожденных принуждают совершить расправу самостоятельно и доказать ее факт, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер - первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкорром "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Уроженец Северной Осетии, представившийся Александром Мироновым, рассказал о преследовании знакомых ему представителей ЛГБТ в Чечне в видеосюжете издания "Настоящее время".

По словам Миронова (издание дает понять, что это не подлинное имя - прим. "Кавказского узла"), жители Чечни нетрадиционной сексуальной ориентации подвергаются преследованиям не только на территории республики, но в других регионах России. "Их ищут, их преследуют, их забирают, подвергают пыткам, их убивают. Непосредственно в тюрьме над ними издеваются, их заставляют вылизывать обувь, плевать друг другу в лица, им наносят ножевые ранения и просто избивают, то есть делают полностью все, чтобы сломать психику человека. Даже если его и отпустят под одним из предлогов, то человек потом дальше просто не сможет жить, периодически это заканчивается просто суицидом", - заявил молодой человек в эфире программы "Вечер с Ириной Ромалийской".

Как утверждает Миронов, эту информацию он получил непосредственно от представителей ЛГБТ, которые подверглись гонениям в Чечне, однако люди, выжившие после издевательств, не располагают очевидными доказательствами того, что их пытали силовики. Он призвал всех людей нетрадиционной сексуальной ориентации покинуть Чечню, "чтобы спасти свою жизнь", и обратился к Рамзану Кадырову.

"То, что на данный момент происходит в Чечне, и я уверен, что вы, Рамзан Кадыров, сами понимаете и знаете об этом, для меня, как и для многих людей, которые осведомлены о той информации и о том, что происходит в Чечне, – это геноцид. И геноцид не просто на почве религии, это геноцид, который прикрывается религией. И мне безумно жаль, я соболезную всем родственникам и, в частности, родителям, которые потеряли своих детей", - заявил он.

"Миронов – второй человек на Кавказе, открыто заявивший о преследовании из-за своей сексуальной ориентации" после Максима Лапунова, указывает издание. Миронов находится во Франции, отмечая, что не преследовался на родине властями, но родственники, узнав о его ориентации, угрожали ему.

16 октября 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска МВД Чечни, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. 24 декабря 2018 года "Новая газета" опубликовала доказательства содержания Лапунова в подвале у силовиков. Кроме того, по данным издания, Лапунов рассказал о двух чеченцах, которые находились там же более 40 суток по подозрению в причастности к убийству, а позже были найдены мертвыми. По версии чеченских силовиков, эти люди были убиты при попытке нападения на правоохранителей, но из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра трупов следует, что оба были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок.

Российский политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил сегодня об угрозах "неких чеченцев" представителю ЛГБТ из Челябинска.

"В Чечне опять открыта охота на людей. [...] по данным Российской ЛГБТ-сети, уже убиты два человека, остальные вынуждены бежать. Только Чечней деятельность убийц не ограничивается: вчера об угрозах от неких чеченцев сообщил представитель ЛГБТ из Челябинска – и, думаю, это далеко не конец. Проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы – ну пусть люди уезжают из Чечни. Однако у них отбирают документы и максимально усложняют выезд. Граница Чечни на замке почище госграницы", - написал Гудков на своей странице в Facebook.

Посол Франции по правам человека Франсуа Крокет и уполномоченная по правам человека Германии Бербель Кофлер выразили крайнюю обеспокоенность свидетельствами о новых случаях преследования геев в Чечне.

«Мы вновь призываем Россию как можно быстрее начать выполнять рекомендации докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека», — подчеркивается в заявлении западных дипломатов, которое цитирует сегодня RFI.

Австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек 20 декабря 2018 года подготовил доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне. Автор доклада назвал неоспоримыми сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в республике. Бенедек опрашивал жертв, свидетелей, правозащитников и журналистов, при этом Россия не позволила эксперту въехать в страну.

На сведения о новых преследованиях геев в Чечне отреагировала сегодня также Парламентская ассамблея Совета Европы.

У российских федеральных властей есть международное обязательство гарантировать право на жизнь, свободу и безопасность каждому гражданину РФ, а преследование гомосексуалов в Чечне демонстрирует презрение местных властей к основным правам человека, указали докладчики ПАСЕ по вопросу восстановления прав человека на Северном Кавказе Франк Швабе и по правам ЛГБТ Пит де Брюн.

В совместном заявлении докладчики ПАСЕ подчеркнули, что Москва должна "немедленно вмешаться и положить конец безнаказанности кадыровского режима", сообщило сегодня Deutsche Welle.

На странице главы Чечни "ВКонтакте" и в Telegram-канале Рамзана Кадырова по состоянию на 23.30 мск 15 января нет никаких комментариев относительно новых сведений о преследовании геев в Чечне. При этом министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опубликовал сегодня на своей странице в Instagram эмоциональное обращение "к так называемому ЛГБТ-сообществу".

"Мы не трогали вас никогда и не трогаем сегодня, нам плевать на ваше вырождение, ибо это ваш единственный конец... [...] Вы вооружили сегодня против нас несметную армию своих «правозащитников» и «журналистов» в надежде на то, что мы сломаемся под беспрецедентным напором вашей клеветы, в надежде на то, что когда-нибудь Кавказ станет ареной для ваших богомерзких парадов... оставьте нас в покое и проглотите свои лживые языки, ибо мы не относимся к вам никак", - написал Умаров.

Преследования по признаку сексуальной ориентации в Чечне коснулись не только мужчин: судьба лесбиянок и трансгендерных женщин находится всецело в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, чем силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".