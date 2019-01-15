Ремонт дороги в КЧР. Фото http://www.kchr.ru/news/detailed/8683/

15 января 2019, 08:53

Прокуратура потребовала отремонтировать сельскую дорогу в Карачаево-Черкесии

Региональная автодорога  «Черкесск-Исправная-Сторожевая» в Бесленеевском сельском поселении небезопасна, ее следует перевести в надлежащее состояние, заявила прокуратура.

По версии прокуратуры, обслуживающая организация плохо выполняла свои обязанности по содержанию участка дороги, из-за чего она сильно разрушилась.

При обследовании трассы по просьбе главы Бесленеевского сельского поселения ведомство выявило занижение обочин, отсутствие необходимых дорожных знаков, разрушение кромки асфальта на проезжей части, сообщила 14 января прокуратура Карачаево-Черкесии на своем сайте.

В отношении дорожной организации и ее генерального директора возбуждены дела о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорого (ч.1 ст.12.34 КоАП  РФ), они направлены на рассмотрение в мировой суд, также прокуратура потребовала в суде привести дорогу в соответствие с требованиями законодательства, уточнило ведомство.

Отметим, что санкции статьи предусматривают штраф до 30 тысяч рублей для должностных лиц, штраф до трехсот тысяч рублей - юридических лиц.

Комментариев от дорожной организации по поводу версии прокуратуры не поступало.

Примечание:

"Восстановлено движение на трассе Черкесск - Домбай", "Восстановлено автомобильное движение в Зеленчукском районе", "Полностью восстановлено движение на дороге Карачаевск - Учкулан".

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