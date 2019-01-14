Назначение Мурадова напомнило о карьерных ограничениях для офицеров-кавказцев

14 января 2019, 18:57

Назначение уроженца Дагестана Рустама Мурадова на пост замкома войсками ЮВО не является уникальным случаем, но выходцам с Северного Кавказа не доверяют самые высокие должности в силовых структурах на федеральном уровне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

О том, что уроженец Дагестана Рустам Мурадов назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа, пресс-служба Минобороны сообщила 12 января.

Генерал-майор Мурадов с ноября 2017 года командовал 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа в Поволжье, имеет звание Героя России. Указ о его новом назначении был подписан президентом Путиным 25 декабря 2018 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Рустам Мурадов - выпускник школы курсантов в Новочеркасске, на воинской службе с 1990 года. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. Имеет опыт двух чеченских войн, участвовал в операциях по захвату села Верхний Центорой в 1996 году и по захвату штаба Масхадова в Датое в 2000 под руководством генерал-майора Владимира Шаманова. Награжден двумя орденами Мужества, говорится в биографии военачальника на "Кавказском узле".

"Уроженец Дербентского района Дагестана Рустам Мурадов назначен заместителем командующего Южного военного округа. Рустам Усманович Мурадов родился в 1973 году в селе Чинар Дербентского района. Его отец родом из села Ханак Табасаранского района", - написал 13 января автор Telegram-канала "Спросите у Расула".

Уроженцев Северного Кавказа редко можно встретить на руководящих должностях в спецслужбах и военных ведомствах, однако назначение Мурадова на должность замкома войсками ЮВО не является уникальным, считает полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

В силовых структурах кавказцев на руководящих должностях «не так уж и много», хотя выходцы с Кавказа не раз проявляли свои способности на воинской службе, указал он. «Если взять историю российской армии и морского флота, то [уроженцев Кавказа] будет предостаточно – в том числе на адмиральских и генеральских должностях. За время службы у меня не сложилось впечатления, что представителей Дагестана или другой кавказской республики в армии, спецслужбах и флоте нет и не было», - сказал Гудков корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Гудкова, определяющее значение для карьерного роста в армии и спецслужбах имеют профессионализм и личные качества, а не национальность. Замком ЮВО – «заметная», но не самостоятельная фигура в армии, он «зависит от системы, где есть определенные рамки», указал он.

Будучи выходцем из Дагестана, Рустам Мурадов хорошо знает обстановку в регионе и его особенности, отметил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Он оценил это назначение как взвешенное и своевременное.

«Кто лучше знает обстановку в республике, чем местный житель, который тут родился и жил? Назначение Мурадова – это уважение и к конкретному человеку, и ко всем дагестанцам. Стопроцентно верное решение: человек понимает, что эта должность ко многому обязывает», - сказал Гончаров корреспонденту «Кавказского узла».

Он подчеркнул, что случай Мурадова нельзя назвать исключением из правил, поскольку на руководящих должностях в силовых структурах встречаются выходцы с Северного Кавказа. Гончаров также подчеркнул, что замком ЮВО не является самостоятельной фигурой. «Замком – это заместитель, то есть у него есть начальник. Однако в данном случае важно само назначение – человек из своего региона, который знает его досконально», - сказал эксперт.

Самые высокие должности в силовом секторе уроженцам Кавказа не доверяют, уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член Экспертного совета ветеранов России Александр Перенджиев.

По словам ученого, найти кавказца на посту главы какого-либо федерального силового ведомства не получится. «Это связано с недоверием к уроженцам Кавказа, даже если они офицеры. Это, конечно, не значит, что назначение Мурадова уникально, но на самых высоких должностях кавказцев не встретишь», - сказал Перенджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что уроженцев Северного Кавказа нередко назначают заместителями руководителей. «Кавказцы не возглавляют самостоятельный структуры, доверия нет. Иная ситуация, если подразделение находится на самом Северном Кавказе. Там большинство руководителей – это местные, но только в том случае, если они показывают преданность федеральному центру», - пояснил Перенджиев.

Предвзятое отношение к офицерам-кавказцам при назначениях на федеральном уровне ученый связывает с сомнениями в их лояльности, приводя в пример Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.

Руководители ЧРИ Джохар Дудаев и Аслан Масхадов до распада СССР успешно строили военную карьеру. Дудаев дослужился до звания генерал-майора ВВС СССР и был первым генералом-чеченцем в Советской Армии. Масхадов вышел в отставку в чине полковника, за время службы в Советской Армии был награжден двумя орденами "За службу Родине". Биографии Дудаева и Масхадова опубликованы на "Кавказском узле".