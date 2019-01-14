Исламский университет в Каире. Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

14 января 2019, 17:02

Власти Ингушетии подключились к вызволению задержанных в Египте студентов

Местонахождение ингушских студентов исламского университета Каира выясняется, информацию об их задержании подтвердил посол Египта, сообщил сегодня Юнус-Бек Евкуров. Власти Ингушетии намерены оказывать консультативную помощь тем, кто собирается получать религиозное образование за рубежом.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники с августа 2018 года не могут связаться с пятью студентами, задержанными во время учебы в Египте. По информации родных, задержанных студентов содержат в бетонных камерах без матрацев и достаточного питания. 24 декабря 2018 года представители ингушской диаспоры провели в Вене, Стокгольме и Париже акции с требованием освободить студентов.

Родственники пропавших подали в египетское посольство просьбу о помощи в поисках молодых людей и пожаловались на бездействие российских дипломатов в Египте. МИД России заявил, что не имеет официальной информации о задержании студентов, но предположил, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства.

Постоянный представитель Ингушетии в Москве встретился с послом Египта Ихабом Ахмедом Талаатом Насром, сообщил сегодня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. "По имеющимся данным, пропавшие были задержаны правоохранительными органами Египта", - процитировал слова Евкурова instagram.

При этом посольство и российские консульства в Египте пока так и не установили, где конкретно содержатся задержанные ингушские студенты исламского университета Каира. Неизвестны и причины их задержания, доложил Евкурову Цечоев.

В связи с инцидентом глава Ингушетии поручил своему советнику по делам религии Магомеду Дзаурову выступить на местном телевидении и предупредить жителей, что при выезде на обучение за пределы страны необходимо соблюдать миграционное законодательство. По его словам, в Ингушетии в ближайшее время планируется создать специальную организацию для желающих получать религиозное образование за рубежом, где молодые люди будут проходить проверку и получать консультативную помощь, сообщило информагентство со ссылкой на страницу Евкурова в Instagram.

По состоянию на 17:02 мск 14 января доступ к странице главы Ингушетии в этой соцсети ограничен.

Примечание:

"Муфтият Чечни вошел в состав Всемирной исламской лиги", "Восемь жителей Карачаево-Черкесии задержаны в ходе спецоперации", "Две жительницы Дагестана разыскали внуков в Сирии".

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