14 января 2019, 17:02
Власти Ингушетии подключились к вызволению задержанных в Египте студентов
Местонахождение ингушских студентов исламского университета Каира выясняется, информацию об их задержании подтвердил посол Египта, сообщил сегодня Юнус-Бек Евкуров. Власти Ингушетии намерены оказывать консультативную помощь тем, кто собирается получать религиозное образование за рубежом.
Как сообщал "Кавказский узел", родственники с августа 2018 года не могут связаться с пятью студентами, задержанными во время учебы в Египте. По информации родных, задержанных студентов содержат в бетонных камерах без матрацев и достаточного питания. 24 декабря 2018 года представители ингушской диаспоры провели в Вене, Стокгольме и Париже акции с требованием освободить студентов.
Родственники пропавших подали в египетское посольство просьбу о помощи в поисках молодых людей и пожаловались на бездействие российских дипломатов в Египте. МИД России заявил, что не имеет официальной информации о задержании студентов, но предположил, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства.
Постоянный представитель Ингушетии в Москве встретился с послом Египта Ихабом Ахмедом Талаатом Насром, сообщил сегодня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. "По имеющимся данным, пропавшие были задержаны правоохранительными органами Египта", - процитировал слова Евкурова instagram.
При этом посольство и российские консульства в Египте пока так и не установили, где конкретно содержатся задержанные ингушские студенты исламского университета Каира. Неизвестны и причины их задержания, доложил Евкурову Цечоев.
В связи с инцидентом глава Ингушетии поручил своему советнику по делам религии Магомеду Дзаурову выступить на местном телевидении и предупредить жителей, что при выезде на обучение за пределы страны необходимо соблюдать миграционное законодательство. По его словам, в Ингушетии в ближайшее время планируется создать специальную организацию для желающих получать религиозное образование за рубежом, где молодые люди будут проходить проверку и получать консультативную помощь, сообщило информагентство со ссылкой на страницу Евкурова в Instagram.
По состоянию на 17:02 мск 14 января доступ к странице главы Ингушетии в этой соцсети ограничен.