Власти Ингушетии подключились к вызволению задержанных в Египте студентов

14 января 2019, 17:02

Местонахождение ингушских студентов исламского университета Каира выясняется, информацию об их задержании подтвердил посол Египта, сообщил сегодня Юнус-Бек Евкуров. Власти Ингушетии намерены оказывать консультативную помощь тем, кто собирается получать религиозное образование за рубежом.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники с августа 2018 года не могут связаться с пятью студентами, задержанными во время учебы в Египте. По информации родных, задержанных студентов содержат в бетонных камерах без матрацев и достаточного питания. 24 декабря 2018 года представители ингушской диаспоры провели в Вене, Стокгольме и Париже акции с требованием освободить студентов.

Родственники пропавших подали в египетское посольство просьбу о помощи в поисках молодых людей и пожаловались на бездействие российских дипломатов в Египте. МИД России заявил, что не имеет официальной информации о задержании студентов, но предположил, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства.

Постоянный представитель Ингушетии в Москве встретился с послом Египта Ихабом Ахмедом Талаатом Насром, сообщил сегодня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. "По имеющимся данным, пропавшие были задержаны правоохранительными органами Египта", - процитировал слова Евкурова instagram.