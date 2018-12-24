Ингуши в Европе потребовали освободить задержанных в Египте земляков

24 декабря 2018, 23:56

Представители ингушской диаспоры провели в Вене, Стокгольме и Париже акции с требованием найти и освободить ингушских студентов, задержанных в августе в Каире.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября стало известно, что пятеро студентов из Ингушетии были задержаны во время пребывания в Египте. Их местонахождение остается неизвестным с августа. 5 декабря родственники пропавших жителей Ингушетии подали в египетское посольство просьбу о помощи в поисках молодых людей, а днем позже пожаловались на бездействие российских дипломатов в Египте. По информации родных, задержанных студентов содержат в бетонных камерах без матрацев и достаточного питания.

Российские дипломаты не были извещены о задержании граждан России. По предположению МИД, задержания российских граждан в Египте связаны с нарушением местного миграционного законодательства. Сотрудники приемной Путина 7 декабря пообещали проконтролировать работу министерства иностранных дел, которое оставило заявление родных студентов без реакции.

Массовые пикеты у посольств Египта в трех европейских столицах были организованы членами ассоциации "Барт-Маршо" и согласованы с властями, как требуют местные законы, сообщила одна из родственниц пропавших студентов Джаннат Дугиева корреспонденту "Кавказского узла".

Акция в Париже собрала около 20 человек из числа уроженцев Ингушетии и привлек внимание египетских журналистов, рассказала Дугиева. По словам женщины, полицейские не мешали проведению мероприятия, а многие прохожие проявляли участие и интерес - расспрашивали пикетчиков о судьбах студентов и удивляясь, что российские власти не обращают внимание на проблему.

Активисты пришли к посольству Египта с плакатами на французском и английском языках. На плакатах были изложены требования пикетчиков - «немедленно освободить несправедливо задержанных» и «предоставить информацию о местонахождении студентов», перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Стокгольме в аналогичной акции участвовали около 30 человек, также уроженцев Ингушетии, рассказала Дугиева. Люди держали плакаты с фотографиями студентов и баннеры с надписями «Freedom for our students», «Верните наших братьев домой» и другими. Местные жители также интересовались судьбой студентов, расспрашивая активистов о причинах их задержания

«Люди встали в ряд, мирно стояли. К ним вышел представитель египетского посольства и спросил, [чему посвящена акция]. Ему рассказали, и он пообещал сделать все, что в его силах. Заверил, что ребят найдут», - рассказала Джаннат Дугиева.

В Вене к митингующим также вышел представитель посольства, отметила она. «Он беседовал с журналистами и тоже пообещал сделать все, что может. Как это повлияет на египетские власти, я не знаю, есть информация, что наших ребят вывозили [на военную базу]», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Египетскому послу в Австрии активисты передали обращение от имени австрийских граждан «чеченского и ингушского происхождения», составленное на немецком и русском языках. «Требуем от властей Египта немедленного освобождения пятерых студентов из Ингушетии, граждан Российской Федерации», - говорится в обращении, текст которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Факт задержания является «недопустимым», а бездействие российских и египетских властей вызывает озабоченность, указывают авторы обращения. «Мы намерены известить об этой ситуации все австрийские и международные средства массовой информации, а также организации по защите прав человека, чтобы обратить внимание общественности на эту ситуацию, мобилизовать усилия всех разумных и гуманных людей, чтобы эти молодые люди нашлись и вернулись к своим родственникам», - говорится в обращении.

Дугиева выразила надежду, что митинги в европейских столицах привлекут внимание дипломатов и пропавшие студенты будут найдены. «Тому, что делается в Европе, я верю больше, чем в другом месте. Тут держат свое слово», - сказала она.

Супруга одного из задержанных студентов Хадишат Пугоева также надеется на общественный резонанс, вызванный митингами. «Я очень надеюсь на это. Время покажет, изменится ли что-то», - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Жена 26-летнего Илеза Аушева Хадишат Пугоева стала очевидцем задержания супруга и других студентов. «Силовики ворвались к нам в квартиру, надели наручники, вывели [мужчин] из помещения и посадили в разные машины. Я не знаю, куда его отвезли после [задержания]», - рассказала она ранее "Кавказскому узлу". Саму Хадишат вместе с тремя детьми продержали в неизвестном помещении 10 дней, после чего депортировали в Россию.

Мать одного из пропавших студентов Марием Чемурзиева, выразила опасения, что молодые люди погибли, поскольку новой информации об их судьбе не поступало. «Думаю, что отдача от митингов будет», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла»