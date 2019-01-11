Администрация Махачкалы. Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы https://riaderbent.ru/

11 января 2019, 16:08

Три человека претендуют на пост мэра Махачкалы

После главы управы Басманного района Москвы Салмана Дадаева заявления о выдвижении на пост мэра Махачкалы подали замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов и махачкалинец Махмуд Ибадулаев.

Как писал "Кавказский узел", депутаты горсобрания Махачкалы 27 декабря 2018 года приняли решение об отставке с поста мэра города Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий, и объявили о начале конкурса на эту должность. Первым кандидатом в мэры Махачкалы стал Салман Дадаев, который с мая 2017 года возглавляет управу Басманного района Москвы.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал Дадаева своим кандидатом, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.

По состоянию на 12:00 мск поступили заявления от трех кандидатов в мэры Махачкалы, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель городского собрания Абулмуслим Муртазалиев. "Это глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев, Айдемир Исмаилов, работающий первым заместителем директора «Дагтехкадастра», и житель Махачкалы Махмуд Ибадулаев", - перечислил он.

Ранее о своих планах подать документы в конкурсную комиссию заявлял и депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. По его словам, документы будут поданы 15 января. В качестве кандидата на пост мэра Махачкалы может выступить также бывший председатель правительства республики Мухтар Меджидов, сообщило 10 января со ссылкой на собственный источник "Новое дело".

Документы будут приниматься по 16 января включительно, а с 17 по 22 января члены комиссии займутся их проверкой, уточнил Абулмуслим Муртазалиев. В состав конкурсной комиссии входят шесть человек – по три от городского собрания и главы Дагестана.

22 января состоится второй этап отбора. Как рассказал Муртазалиев, он пройдет в форме собеседования с кандидатами, которые представят свою программу развития города. Затем комиссия представит не менее двух кандидатур на рассмотрение городского собрания.

"Кандидаты выступят перед депутатами, после этого состоится голосование - тайное или открытое, как решат депутаты. Избранной считается кандидатура, набравшая большинство от установленной численности депутатов – 23 голоса. (Горсобрание Махачкалы насчитывает 45 депутатов. - Прим. "Кавказского узла"). Решение горсобрания является основанием для вступления в должность главы Махачкалы сроком на пять лет", - сообщил председатель горсобрания.

Примечание:

"Журналисты отказались назвать нового мэра Махачкалы креатурой Ротенберга", "Суд оставил Магомеда Сулейманова под стражей", "Абусупьян Гасанов признал свою вину".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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