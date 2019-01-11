11 января 2019, 16:08
Три человека претендуют на пост мэра Махачкалы
После главы управы Басманного района Москвы Салмана Дадаева заявления о выдвижении на пост мэра Махачкалы подали замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов и махачкалинец Махмуд Ибадулаев.
Как писал "Кавказский узел", депутаты горсобрания Махачкалы 27 декабря 2018 года приняли решение об отставке с поста мэра города Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий, и объявили о начале конкурса на эту должность. Первым кандидатом в мэры Махачкалы стал Салман Дадаев, который с мая 2017 года возглавляет управу Басманного района Москвы.
Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал Дадаева своим кандидатом, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.
По состоянию на 12:00 мск поступили заявления от трех кандидатов в мэры Махачкалы, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель городского собрания Абулмуслим Муртазалиев. "Это глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев, Айдемир Исмаилов, работающий первым заместителем директора «Дагтехкадастра», и житель Махачкалы Махмуд Ибадулаев", - перечислил он.
Документы будут приниматься по 16 января включительно, а с 17 по 22 января члены комиссии займутся их проверкой, уточнил Абулмуслим Муртазалиев. В состав конкурсной комиссии входят шесть человек – по три от городского собрания и главы Дагестана.
22 января состоится второй этап отбора. Как рассказал Муртазалиев, он пройдет в форме собеседования с кандидатами, которые представят свою программу развития города. Затем комиссия представит не менее двух кандидатур на рассмотрение городского собрания.
"Кандидаты выступят перед депутатами, после этого состоится голосование - тайное или открытое, как решат депутаты. Избранной считается кандидатура, набравшая большинство от установленной численности депутатов – 23 голоса. (Горсобрание Махачкалы насчитывает 45 депутатов. - Прим. "Кавказского узла"). Решение горсобрания является основанием для вступления в должность главы Махачкалы сроком на пять лет", - сообщил председатель горсобрания.
Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"