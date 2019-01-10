Житель Аргуна обвинен в избиении человека после публикации жестокого видео

10 января 2019, 21:35

Задержанному за избиение человека на видео жителю Аргуна предъявлено обвинение, пострадавший лечится дома, сообщил представитель МВД Чечни. Жестокость по отношению к беспомощному оппоненту заслуживает сурового наказания, сочли пользователи соцсетей.

Как информировал "Кавказский узел", после публикации в соцсетях видео с избиением человека правоохранители установили личность подозреваемого. Задержанный – 25-летний житель Аргуна, на допросе он дал признательные показания, сообщил представитель МВД.

Видеозапись инцидента была распространена в WhatsApp 6 января. На видео показаны трое мужчин, двое из которых вначале вступают в словесную перепалку, потом один из них бьет оппонента по лицу, после чего применяет к нему удушающий прием, а затем дважды бьет ногой в лицо лежащего противника. При этом третий мужчина не вмешивается в драку.

Житель Аргуна, задержанный после публикации видеозаписи с избиением, обвинен в умышленном причинении легкового вреда здоровью. Другие участники инцидента, в том числе человек, снимавший видео, установлены и опрошены, сообщил представитель республиканского МВД.

"Задержанный сознался в нанесении побоев другому местному жителю в результате возникшей ссоры. Свою вину в содеянном он признал. Его действия подпадают под статью 115 УК России (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Расследование обстоятельств произошедшего продолжается", - сообщил сотрудник полиции корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель МВД добавил, что пострадавший отделался сотрясением мозга и находится на амбулаторном лечении. Обвиняемому грозит до года исправительных работ, арест на срок до четырех месяцев или до 40 тысяч рублей штрафа, но в случае примирения сторон дело может быть прекращено. Что послужило мотивом конфликта, сотрудник полиции не уточнил.

Пользователи соцсетей осудили жестокость

Видеоролик вызвал крайне негативную реакцию у пользователей социальных сетей. Местные жители призвали установить личности участников драки и наказать как непосредственного виновника избиения, так и двух других участников событий - очевидца, который практически не пытался остановить расправу, и оператора, который вел съемку. Комментируя информацию о задержании подозреваемого, пользователи соцсетей сочли, что его поведение заслуживает сурового наказания.

"Увидев этот ролик, ни один чеченец не останется равнодушным к этим нелюдям. Очень рад, что их нашли, и они понесут заслуженное наказание", - написал пользователь THE CHECHEN HUNTER под видеосюжетом на YouTube 9 января.

"Давно я не видел такой жестокости и хладнокровия. Хотя я видел и пережил две войны, как и все жители нашей республики, но это видео оставило какой-то очень негативный осадок в моем сердце. Спасибо правоохранительным органам за оперативные действия, надеюсь, их накажут по полной", - написал пользователь YouTube Бислан Эбиев.

Под видеосюжетом на канале "Криминальная Россия Кавказ" в YouTube, по состоянию на 21.10 мск 10 января, оставлено 457 комментариев. Видеозапись в паблике "ЧП Грозный" получило 2506 комментариев, а пост о задержании подозреваемого - 2087 комментариев.

"Но тот, кто снимал на камеру это жестокое избиение, он больше избивающего жесток. Я не понимаю таких людей, с каким сердцем живут эти люди", - написала Камила Ахтарханова на YouTube.

Некоторые пользователи напомнили, что информация о причинах конфликта так и не получила огласки. "Я никоим образом не оправдываю физическое унижение, но прежде чем осуждать кого-то, нужно знать причину конфликта, разве нет? А потом уже выносить приговор", - указал в комментариях на YouTube DAGRAUND &DAGGAD.

"Не знаю, что там произошло, может, он честь его матери или сестры задел, что этот парень его так избил? [...] все так накинулись на него, не судите, да не судимы будете", - написал пользователь oswald______, комментируя пост паблика "ЧП Грозный" в Instagram.