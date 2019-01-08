Кадр из видеозаписи драки https://www.instagram.com/p/BsTtMQll13X/

08 января 2019, 15:51

Житель Аргуна задержан после публикации видео с избиением

После публикации в соцсетях видео с избиением человека правоохранители установили личность подозреваемого, сообщили сегодня в МВД Чечни. Местные жители и пользователи соцсетей раскритиковали поведение участника и очевидцев драки.

Видеозапись инцидента была распространена в WhatsApp 6 января. На видео показаны трое мужчин, двое из которых вначале вступают в словесную перепалку, потом один из них бьет оппонента по лицу, после чего применяет к нему удушающий прием, а затем дважды бьет ногой в лицо лежащего противника. При этом третий мужчина не вмешивается в драку.

Пользователи WhatsApp распространили призыв установить личности участников драки. 7 января появилось сообщение о том, что герой видеоролика установлен и доставлен в ОМВД, передал корреспондент "Кавказского узла".

Представитель МВД по Чечне сегодня подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию. По его словам, задержанный – 25-летний житель Аргуна. "В ходе допроса он дал признательные показания", - сообщил сотрудник полиции, пояснив, что правоохранители начали доследственную проверку.

Жители республики осудили поведение как молодых людей на видео, так и автора видеозаписи. "Ни тот, кто все это снимает, ни находящийся рядом с дерущимися парень не останавливает этого «героя»", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Шахран.

"Видео просто шокирующее. Настоящий чеченец, мужчина никогда не позволит себе подобного", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Хеда.

"Взрослые внушали нам, мальчишкам, что драться можно только до первой крови. Такого, чтобы добивать лежащего на земле, никогда не бывало", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший педагог Умар.

Житель Урус-Мартановского района Абдрахман рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о традиционных правилах поединка, которых придерживались горцы.

"Запрещалось нападать исподтишка, бить со спины, избивать лежачего. В схватке на кинжалах запрещалось колоть, можно было наносить только рубящие удары, раненого не добивали, а оказывали ему помощь. Очень часто после драки соперники примирялись и становились близкими друзьями", - сообщил мужчина.

Видео вызвало резонанс в соцсети

Под сообщением о задержании участника драки, опубликованном 7 января в паблике "ЧП Грозный" в Instagram, опубликовано, по состоянию на 15.34 мск, 2002 комментария. Авторы некоторых из них выразили возмущение бездействием очевидцев драки.

"Я считаю, что больше виноваты те, кто стоял рядом и наблюдал. Тот, кто избивал, в гневе не владел разумом, но эти-то могли его оттащить", - написал пользователь magomedhamisovna.

"Мне больше всего хочется наказать оператора, который снимал, спрятавшийся за углом", - подтвердил пользователь liana_3389.

"Наказать надо [того], кто снимал и выложил [в Интернет]", - написал пользователь ibragim2863.

Примечание:

"Ученые поспорили о практике "убийств чести" на Северном Кавказе", "Срыв аниме-фестиваля в Махачкале спровоцировал дискуссию о правах человека", "Источник сообщил об убийстве по мотивам кровной мести в Ингушетии".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 января 2019, 23:54

08 января 2019, 23:46

  • Азербайджан обвинил Армению в обстреле экскаватора близ границы

    Вооруженные силы Армении обстреляли пограничный переход у села Кемерли, повредив экскаватор гражданского рабочего, сообщила 7 января Погранслужба Азербайджана. Азербайджанская сторона отвергает предложенные Арменией механизмы расследования инцидентов на границе, заявил сегодня глава Генштаба Армении.

08 января 2019, 23:01

  • Анапчане возложили на власти вину за угрозу подтопления

    Два селения близ Анапы оказались под угрозой подтопления после обильных осадков, ведутся работы для снижения уровня воды в реках и озерах, рапортовали сегодня городские власти. Меры нужно было принимать до того, как ситуация стала критической, считают пользователи соцсетей.

08 января 2019, 21:51

08 января 2019, 20:38

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи