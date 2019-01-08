Житель Аргуна задержан после публикации видео с избиением

08 января 2019, 15:51

После публикации в соцсетях видео с избиением человека правоохранители установили личность подозреваемого, сообщили сегодня в МВД Чечни. Местные жители и пользователи соцсетей раскритиковали поведение участника и очевидцев драки.

Видеозапись инцидента была распространена в WhatsApp 6 января. На видео показаны трое мужчин, двое из которых вначале вступают в словесную перепалку, потом один из них бьет оппонента по лицу, после чего применяет к нему удушающий прием, а затем дважды бьет ногой в лицо лежащего противника. При этом третий мужчина не вмешивается в драку.

Пользователи WhatsApp распространили призыв установить личности участников драки. 7 января появилось сообщение о том, что герой видеоролика установлен и доставлен в ОМВД, передал корреспондент "Кавказского узла".

Представитель МВД по Чечне сегодня подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию. По его словам, задержанный – 25-летний житель Аргуна. "В ходе допроса он дал признательные показания", - сообщил сотрудник полиции, пояснив, что правоохранители начали доследственную проверку.

Жители республики осудили поведение как молодых людей на видео, так и автора видеозаписи. "Ни тот, кто все это снимает, ни находящийся рядом с дерущимися парень не останавливает этого «героя»", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Шахран.

"Видео просто шокирующее. Настоящий чеченец, мужчина никогда не позволит себе подобного", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Хеда.

"Взрослые внушали нам, мальчишкам, что драться можно только до первой крови. Такого, чтобы добивать лежащего на земле, никогда не бывало", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший педагог Умар.

Житель Урус-Мартановского района Абдрахман рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о традиционных правилах поединка, которых придерживались горцы.

"Запрещалось нападать исподтишка, бить со спины, избивать лежачего. В схватке на кинжалах запрещалось колоть, можно было наносить только рубящие удары, раненого не добивали, а оказывали ему помощь. Очень часто после драки соперники примирялись и становились близкими друзьями", - сообщил мужчина.

Видео вызвало резонанс в соцсети

Под сообщением о задержании участника драки, опубликованном 7 января в паблике "ЧП Грозный" в Instagram, опубликовано, по состоянию на 15.34 мск, 2002 комментария. Авторы некоторых из них выразили возмущение бездействием очевидцев драки.

"Я считаю, что больше виноваты те, кто стоял рядом и наблюдал. Тот, кто избивал, в гневе не владел разумом, но эти-то могли его оттащить", - написал пользователь magomedhamisovna.

"Мне больше всего хочется наказать оператора, который снимал, спрятавшийся за углом", - подтвердил пользователь liana_3389.

"Наказать надо [того], кто снимал и выложил [в Интернет]", - написал пользователь ibragim2863.