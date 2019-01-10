The Economist заявил о резком падении индекса демократии в Грузии

10 января 2019, 05:49

В индексе демократии, публикуемом ежегодно британским журналом The Economist, Грузия в 2018 году опустилась с 78-го места на 89-е. По данным издания, падение индекса связано с возвращением в политику миллиардера Бидзины Иванишвили и уходом с поста премьер-министра Георгия Квирикашвили. Катастрофическое падение было ожидаемо после президентских выборов, в особенности после заявленного списания задолженности населения перед банками, отметили грузинские политологи.

Журнал The Economist опубликовал индекс демократии за 2018 год, подготовленный аналитическим подразделением издания Economist Intelligence Unit. Рейтинг демократии в 167 странах мира составляется ежегодно с 2006 года.

Грузия в индексе демократии заняла 89-е место. В 2017 году индекс страны, которая занимала 78-ю позицию, был оценен в 5,93 балла, а в прошлом году упал до 5,50 балла. За 12 лет Грузия поднялась со 103-го места до 78-го, а затем рухнула сразу на 11 пунктов, сообщает издание.

В исследовании аналитиков отмечается, что падение индекса связано с возвращением в политику миллиардера Бидзины Иванишвили и отставкой с должности премьер-министра Георгия Квирикашвили, который "главным мотивом этого решения назвал разногласия с Иванишвили", пишут "Новости-Грузия".

По мнению аналитиков, падение индекса демократии в стране стало катастрофическим.

"К сожалению, грузинская правящая элита не смогла выдержать базовое испытание, которое называлось выборами, и мы совершили катастрофическое падение. Индекс демократии "Экономиста" является наиболее исчерпывающим и серьезным в мире. На этот индекс смотрят все частные инвесторы, правительства дружественных государств, и это, вероятно, окажет негативное влияние на нашу страну в ближайшем будущем", - сказал основатель Центра стратегического анализа (GSAC) Торнике Шарашенидзе в эфире телеканала "Рустави 2" 9 января (перевела корреспондент "Кавказского узла").

14 декабря Центризбирком Грузии огласил итоговый протокол президентских выборов в Грузии. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", по итогам второго тура президентских выборов 28 ноября получила 59,52% голосов избирателей, Григол Вашадзе - 40,48%. 24 декабря один из лидеров "Единого национального движения" Леван Бежашвили потребовал от прокуратуры задержать подозреваемых в фальсификациях на президентских выборах. 27 декабря расследование нарушений начала главная прокуратура страны. Ранее обеспокоенность в связи с нарушениями на выборах в Грузии выразил Госдеп США.

"Это было ожидаемо. Последние выборы показали. Очевидно, были признаки подкупа избирателей - списания банковских долгов", - сказал профессор университета Григола Робакидзе Паата Закареишвили в эфире "Рустави 2" (перевела корреспондент "Кавказского узла").

Накануне президентских выборов власти Грузии анонсировали массовое списание задолженности на сумму более 562 миллионов долларов граждан перед банками, онлайн-организациями и прочими финансовыми учреждениями.

"Тот факт, что индекс демократии в Грузии упал, ожидалось после этих выборов... Ясно, что показатели, оценивающие уровень демократии в Грузии, будут ухудшаться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор политологии университета Ильи, основатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия.

На списание долгов как один из факторов падения индекса демократии указал и представитель грузинского филиала Transparency International Георгий Ониани.

"Там подчеркнуто, как проходил второй тур президентских выборов, что до него шестистам тысячам граждан пообещали списать долг. Все это очень печально, правящая сила должна сделать выводы, иначе имиджу страны будет нанесен большой урон, что отразится на инвестиционной привлекательности страны", - заявил он "Эхо Кавказа".

Он также подчеркнул, что рейтинг журнала неминуемо повлияет и на другие международные рейтинги.