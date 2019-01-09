Кизлярцы вспомнили жертв теракта 1996 года на траурном митинге

09 января 2019, 18:31

Жители Кизляра почтили сегодня память жертв теракта, совершенного чеченскими боевиками во главе с Салманом Радуевым 9 января 1996 года.

"Кавказский узел" писал, что 20-летнюю годовщину нападения на Кизляр в 2016 году жители города отметили митингом, в акции приняли участие около 500 человек. В краеведческом музее имени Петра Багратиона тогда открылась выставка, посвященная этому нападению.

9 января 1996 года боевики под руководством чеченских полевых командиров Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Турпал-Али Атгериева атаковали дагестанский город Кизляр. Боевики напали на вертолетную базу российских войск и военный городок батальона Внутренних войск МВД России, в городской больнице было захвачено около трех тысяч заложников, сообщается в материале "Кавказского узла" "Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года".

На траурный митинг в парке, где установлен памятник жертвам теракта, пришли сегодня несколько сотен жителей Кизляра. Участники акции возложили цветы к мемориалу и к памятнику погибшим силовикам, сообщила пресс-служба городской мэрии.

Воспоминаниями о нападении на Кизляр поделился участник переговоров с боевиками Ахмед Саламов. «После удара по вертолетной площадке, расположенной на городском аэродроме, [боевики] блокировали воинскую часть в микрорайоне Черемушки, а затем начали сгонять с правобережной части города ее жителей в территориальное медицинское объединение, объявив их заложниками. Одновременно с этим боевики в различных точках города продолжали стрельбу из автоматов. На улицах уже были убитые кизлярцы», - приводит сегодня слова Саламова пресс-служба мэрии на своем сайте.

«Этот день вошел в историю города Кизляра черной датой. [...] Горе пришло в каждый дом, отозвалось в сердцах людей острой болью, независимо от того, коснулось ли оно их лично или нет. Мы не должны забывать о том, какой ценой нам достался этот мир, и тех, кто отдал за него жизни», – приводит слова подполковника полиции Магомеда Юсупова на митинге пресс-служба Росгвардии.

Траурные акции проходили также на территории городского отдела полиции и больницы, где в 1996 году боевики удерживали заложников. Сотрудники отдела МВД по Кизлярскому району возложили цветы к памятнику майору милиции Владимиру Богачеву, который был убит близ захваченной больницы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Дагестана.

18 января 1996 года боевики возвратились на территорию Чечни. В результате нападения на Кизляр и боев в районе села Первомайского погибли около 70 человек, более ста получили ранения.



В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Салмана Радуева. На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".