Гагарин Омаров. Фото: пресс-служба администрации Кизилюртовского района, http://www.mr-kizilyurt.ru/press/news/vyezdnoiy-den/

07 января 2019, 01:27

Сын замглавы Кизилюртовского района обвинил врачей в несвоевременной помощи отцу

Замглавы администрации Кизилюртовского района, бывший заместитель прокурора Хасавюрта Гагарин Омаров был доставлен в больницу, где впал в кому и умер. Его сын пожаловался в соцсетях, что из-за медлительности врачей отцу не была своевременно оказана медицинская помощь.

Житель Хасавюрта опубликовал 5 января в паблике "echo_dagestana" в социальной сети Instagram обращение, в котором пожаловался на недоработки со стороны сотрудников Хасавюртовской городской больницы. По его словам, 2 января врачи оказывали медпомощь его отцу, заместителю главы администрации Кизилюртовского района Гагарину Омарову.

"Отец был в хорошем сперва состоянии. Минут сорок мы ждали скорую помощь. Это раз. Когда они приехали, мы его посадили в машину и поехали в Центральную городскую больницу города Хасавюрта. Когда мы туда приехали, еще в приемной мы ждали час томографа. Почему томограф не на своем рабочем месте, я понять не могу... Отец еще разговаривал, был в хорошем состоянии", - сообщил мужчина.

По его словам, ему пришлось обращаться в две реанимации, так как в первой "не было мест". 

"Я его оставил в реанимации. Они мне сказали, что надо выйти. Я вышел. Через полчаса я подхожу - его нету на койке, куда я его уложил. Оказывается, за это время они его забрали куда-то в другое (место). В общем, прошло часа три, пока им (отцом) кто-то занялся", - отметил он.

Сын Омарова обратился к прокурору Дагестана Денису Попову с просьбой "направить прокуратуру в эту больницу". 

"Он (отец) в крайне тяжелом состоянии. Врачи говорят, 99 процентов, что он не выживет", - сказал мужчина.

Пользователи соцсети восприняли с сочувствием и негодованием к ситуации, в которой оказался автор обращения.

Скриншот сообщения пользователя паблика "echo_dagestana" в Instagram. https://www.instagram.com/p/BsP00WoAdXk/"Помимо гуманности, должны быть профессионалами. Учились за деньги, поэтому свою работу плохо выполняют", - написала пользователь gasanovaragimat2017.

"Надеюсь, хоть теперь проверят больницы и врачей", - спрашивает пользователь zagragamzatova.

Скриншот сообщения пользователя паблика "echo_dagestana" в Instagram. https://www.instagram.com/p/BsP00WoAdXk/"Может, работники прокуратуры наконец кинут взгляд на нашу медицину", - посетовал пользователь arsengadisov44.

Гагарин Омаров умер в больнице Хасавюрта

Гагарин Омаров 6 января умер в больнице. Ему было 57 лет. С 1987 года он работал в прокуратуре Хасавюрта, был заместителем прокурора города. С 2013 года был заместителем главы Кизилюртовского района по безопасности, сообщает "Лезги газет".

На сообщение отреагировал министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Он встретился с сыном Гагарина Омарова и сотрудниками больницы, говорится в сообщении, опубликованном 6 января на сайте республиканского минздрава.

Гаджиибрагимов отметил, что "тяжелобольной пациент ни в коем случае не должен искать врачей, часами ждать, пока на него обратят внимание". При этом он отметил, что "здесь присутствуют недостатки в работе медперсонала больницы".

"По итогам разбирательств за несвоевременно оказанную медицинскую помощь на догоспитальном уровне привлекут к ответственности всех виновных врачей", - говорится в сообщении дагестанского минздрава.

Комментариями представителей администрации лечебного учреждения относительно слов сына Гагарина Омарова "Кавказский узел" пока не располагает.

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