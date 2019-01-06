Военная техника армии Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=21985

06 января 2019, 11:29

Азербайджан сообщил о 25 обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов со стороны Армении и с территорий "близ оккупированных сел", заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел",  Минобороны Азербайджана заявило, что с 4 по 5 января армянские военные 23 раза нарушили перемирие на линии соприкосновения войск. В свою очередь военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 125 обстрелах своих позиций за неделю, с 30 декабря по 5 января.

Подразделения вооруженных сил Армении были обстреляны 25 раз из крупнокалиберных пулеметов с утра 5 января по утро 6 января, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Села Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, Агдам, Асрик Джырдахан и Агбулаг в Товузском районе, а также позиции военных на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, также велись обстрелы "с позиций, расположенных близ оккупированных сел", уточнило ведомство.

По данным на 10.50 мск сегодня комментариев относительного данного заявления об обстрелах нет на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта", "Военные атташе осмотрели место обстрела в Азербайджане", "Политологи: Армения признает Нагорный Карабах в случае провала переговоров о его статусе".

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