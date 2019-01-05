Транскам, указатель населенного пункта Бурон. Кадр видео "Кавказского узла". https://www.youtube.com/watch?v=BGHOUgUsFJY&t=1s

05 января 2019, 02:12

Закрыто движение по Транскавказской магистрали

Движение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Южную Осетию с Россией, полностью запрещено с вечера 4 января из-за опасных погодных условий, сообщило МЧС.

Участок трассы от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля закрыт для всех видов автотранспорта с 22.30 мск 4 января.

Движение прекращено в обоих направлениях до особого распоряжения. Обеспечить безопасный проезд по Транскаму в условиях снегопада невозможно, водителям следует воздержаться от поездок по трассе до нормализации погодных условий, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Северной Осетии.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

Спасатели призвали водителей соблюдать меры предосторожности во время движения. Аварийные службы переведены в режим готовности, отметили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская автомагистраль была закрыта с середины дня 26 декабря до вечера 28 декабря 2018 года из-за сильного снегопада и опасности схода лавин.

Примечание:

"Возобновлено движение по Транскаму", "Селевые потоки сошли на участок Транскама в Южной Осетии", "Дорога к границе Армении перекрыта в Грузии".

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