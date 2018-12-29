Южный портал Рокского тоннеля. 27 декабря 2018 года. Фото со страницы МЧС Южной Осетии в Facebook. https://www.facebook.com/mhsryo/photos/pcb.315647665753682/315647615753687/?type=3&theater

29 декабря 2018, 07:16

Движение по Транскаму открыто

Проезд по соединяющей Россию и Южную Осетию автомагистрали, закрытый с 26 декабря, разрешен для всех видов транспорта.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская автомагистраль была закрыта с середины дня 26 декабря из-за сильного снегопада и опасности схода лавин.

Движение на участке от Бурона до северного портала Рокского тоннеля открыто для всех видов транспорта c 20:00 мск 28 декабря, сообщило на своем сайте МЧС Северной Осетии.

"Дорога расчищена от снежных завалов в обоих направлениях", - проинформировало МЧС Южной Осетии на официальной странице в Facebook.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире без осадков, температура -4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"185 большегрузов доехали до границы Армении после открытия "Верхнего Ларса", "Проезд большегрузов запрещен на участке Владикавказ-Верхний Ларс", "Военно-Грузинская дорога открыта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 декабря 2018, 10:18

29 декабря 2018, 09:19

29 декабря 2018, 08:20

  • Награды чиновникам за определение границы с Ингушетией вызвали удивление у жителей Чечни

    Советник спикера парламента Чечни Али Садуллаев, участвовавший в определении чечено-ингушской административной границы, награжден орденом, а еще пять членов комиссии получили почетные грамоты и благодарственные письма. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни не согласились с этими награждениями, поскольку считают соглашение о границе невыгодным для республики.

29 декабря 2018, 07:47

  • 1 Черкесские репатрианты рассказали о трудностях получения гражданства России

    Репатриантам среднего и старшего возраста сложно адаптироваться в России, выучить язык и найти работу, сообщили этнические черкесы, переехавшие в Адыгею из Сирии. Поток репатриантов упал в связи с нормализацией ситуации в Сирии, при этом количество квот на переселение осталось прежним, сообщил председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Адыгеи Аскер Шхалахов.

29 декабря 2018, 07:16

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Инфографика

Все справки