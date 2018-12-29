Движение по Транскаму открыто

29 декабря 2018, 07:16

Проезд по соединяющей Россию и Южную Осетию автомагистрали, закрытый с 26 декабря, разрешен для всех видов транспорта.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская автомагистраль была закрыта с середины дня 26 декабря из-за сильного снегопада и опасности схода лавин.

Движение на участке от Бурона до северного портала Рокского тоннеля открыто для всех видов транспорта c 20:00 мск 28 декабря, сообщило на своем сайте МЧС Северной Осетии.

"Дорога расчищена от снежных завалов в обоих направлениях", - проинформировало МЧС Южной Осетии на официальной странице в Facebook.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире без осадков, температура -4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.