26 декабря 2018, 15:44

Движение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, полностью запрещено на время снегопада и лавинной опасности, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", ранее движение по Транскаму было закрыто с 12 по 15 декабря.

Транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта с 13:00 (12:00 мск). Причиной стал сильный снегопад и опасность схода лавин, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию МЧС Южной Осетии.

Информацию о закрытии Транскама на участке Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях распространило сегодня на своем сайте и МЧС Северной Осетии.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире слабые осадки, температура ноль градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 27 декабря также ноль градусов, осадки не прогнозируются, скорость ветра составит 3 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.