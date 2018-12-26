Транскавказская магистраль. Фото пресс-службы МЧС Южной Осетии. https://www.facebook.com/mhsryo/photos/pcb.315247389127043/315247332460382/?type=3&theater

26 декабря 2018, 15:44

Транскавказская магистраль закрыта

Движение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, полностью запрещено на время снегопада и лавинной опасности, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", ранее движение по Транскаму было закрыто с 12 по 15 декабря.

Транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта с 13:00 (12:00 мск). Причиной стал сильный снегопад и опасность схода лавин, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию МЧС Южной Осетии.

Информацию о закрытии Транскама на участке Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях распространило сегодня на своем сайте и МЧС Северной Осетии.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире слабые осадки, температура ноль градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 27 декабря также ноль градусов, осадки не прогнозируются, скорость ветра составит 3 м/сПогодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла за сутки на 30 машин", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Политологи: Саргсян в Тбилиси пытался решить проблемы транзита в Россию".

Автор: Ирина Томаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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26 декабря 2018, 16:57

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26 декабря 2018, 16:25

26 декабря 2018, 16:13

26 декабря 2018, 15:44

  • Транскавказская магистраль закрыта

    Движение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, полностью запрещено на время снегопада и лавинной опасности, сообщили спасатели.

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