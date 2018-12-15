Возобновлено движение по Транскаму

15 декабря 2018, 19:35

Транскавказская автомагистраль, связывающая Россию и Южную Осетию, открыта для движения транспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", движение по участку от Бурона до Северного портала Рокского тоннеля было закрыто в обоих направлениях в связи со снегопадом 12 декабря.

"Разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19.00 (мск) 15 декабря до особого распоряжения", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, говорится в справке "Транскавказская магистраль" на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Алагире без осадков, температура воздуха -4 градуса, ветер скоростью 3 метра в секунду. 16 декабря температура поднимется до +3 градусов, скорость ветра снизится до 3 м/с, осадков не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.