Движение по Транскаму закрыто

12 декабря 2018, 16:42

Проезд по Транскавказской автомагистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, запрещен из-за непогоды, в горах Северной Осетии высока вероятность схода лавин, сообщило МЧС.

По данным ведомства, движение по участку от Бурона до Северного портала Рокского тоннеля прекращено в обоих направлениях с 12.00 мск сегодня.

Ограничения введены "до особого распоряжения" "в связи со снегопадом, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на Транскавказской автомагистрали", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Транскавказская магистраль (Транскам, ТрансКАМ) - единственный круглодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет, говорится в справке "Транскавказская магистраль" на "Кавказском узле".

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок по Транскаму, пока не нормализуется погода, говорится в сообщении ведомства.

В горах Северной Осетии в ближайшие сутки опасно находиться из-за схода лавин, отмечают спасатели.

"По данным Северо-Кавказской военизированной службы, в период с 18.00 мск 12 декабря по 18.00 мск 13 декабря в горных районах Северной Осетии (выше 1700 метров) лавиноопасно", - цитирует сегодня сообщение главного управления МЧС по региону ТАСС.

Спасатели не рекомендовали туристам выходить в горы в снегопад и непогоду и попросили следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин.

"Кавказский узел" также писал, что 29 июня по 30 июня проезд по Транскавказской магистрали был закрыт после схода селя.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире +8 градусов, переменная облачность, без осадков, скорость ветра составит 6 метров в секунду. Днем 13 декабря похолодает до +4 градусов, осадков не ожидается, скорость ветра составит до 4 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.