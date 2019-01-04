Жители Чечни заявили о безосновательном задержании на КПП в Северной Осетии

04 января 2019, 02:16

Силовики несколько часов удерживают пятерых жителей Чечни на КПП в Северной Осетии, настаивая на особом досмотре их автомобиля. Сотрудники поста не мотивировали необходимость досмотра машины и забрали у всех членов семьи документы, рассказала "Кавказскому узлу" одна из удерживаемых Малика Мазаева.

По словам 31-летней жительницы Грозного, с 22.00 мск 3 января она вместе с больной матерью, братом, сестрой и снохой находится на КПП «Вильнюс» при въезде во Владикавказ. Семья направлялась в Грузию на отдых.

«Нас остановили на посту, попросили предъявить документы. Все сделали, дали осмотреть багажник, посмотрели - все нормально. Мы услышали, как сотрудники переговариваются друг с другом и дают указания, что [автомобилям из] 95 и 06 регионов (Чечня и Ингушетия - прим. "Кавказского узла") нужно проходить особый досмотр. Придраться у нас было не к чему, ремни были пристегнуты, с нашей стороны все чисто, но нас попросили [обеспечить] досмотр машины, без соблюдения всяких правил и пройти регистрацию. Брат спросил, добровольная ли регистрация, получил ответ, что «добровольно-принудительная». Сейчас люди пошли на принцип, забрали у нас документы и не отдают», - рассказала Малика корреспонденту «Кавказского узла» в 0.29 мск 4 января.

Мазаева и ее родные позвонили в дежурную часть МВД Северной Осетии и в прокуратуру республики по телефонам дежурного прокурора.

«Мы позвонили в МВД, сообщили о ситуации, позвонили в прокуратуру. Для того, чтобы проводить досмотр, должны быть веские основания. Нам сказали: если будет досмотр, производите его с понятыми, либо с фиксацией на видео. Нам заявляют, что досмотр будет произведен, но не объясняют, [какие для этого есть основания]. У меня мама больная, сестра беременная, нас удерживают на холоде столько времени и не отпускают», - пожаловалась Малика.

Из описания ситуации задержанными неясно, чем руководствуются силовики, настаивая на досмотре, отметил управляющий партнер бюро «Плиев, Лепшоков и партнеры», адвокат Муса Плиев.

«Для проведения досмотра должны быть веские причины и обоснованные предположения, что в автомобиле находятся запрещенные в гражданском обороте предметы, оружие, наркотические вещества, боеприпасы. Также досмотр проводится для задержания лица, в том числе административного. Факт отказа от осмотра не является основанием для проведения досмотра, это очень важный момент. При досмотре составляется акт, должны присутствовать понятые - это серьезное процессуальное действие, которое в последующем может быть обжаловано», - сказал Плиев корреспонденту «Кавказского узла».

В прокуратуре Владикавказа корреспонденту «Кавказского узла» оперативный комментарий получить не удалось. Сотрудник ведомства, который ответил на звонок по номеру дежурного прокурора, заявил, что не принимал лично в течение последних часов звонок от задержанных на КПП «Вильнюс» жителей Чечни. Он предположил, что звонок принял один из его коллег, дежурящих вместе с ним, и не смог прокомментировать ситуацию.