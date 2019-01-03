Строительство автозаправки в Махачкале приостановлено после жалоб горожан

03 января 2019, 20:12

После жалоб жителей Махачкалы приостановлено строительство АЗС в микрорайоне «1000 мелочей», сообщили сегодня в мэрии.

С 2014 по 2017 год в Дагестане на АЗС произошло девять происшествий, в результате которых травмы получили десятки человек, а материальный ущерб составил более 30 миллионов рублей. Против строительства махачкалинских АЗС, на которой 28 января 2017 года, произошел взрыв, протестовали местные жители, однако их требования были проигнорированы. В МЧС заявляют, что требования пожарной безопасности при строительстве заправок в черте населенных пунктов не выполняются, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

На строительство заправки пожаловались жители махачкалинского микрорайона «1000 мелочей». По их словам, на территории бывшего сквера по улице Булача, 95 а возобновились строительные работы, которые ранее были прекращены.

«После шума, который мы подняли, и привлечения прокуратуры ремонтные работы были прекращены, но на днях мы заметили, что вновь начали завозить строительные материалы и работа кипит», - рассказал один из жителей микрорайона, слова которого приводит сегодня «Новое дело».

Чиновники отреагировали на жалобы местных жителей, пишет издание, приводя комментарий представителя пресс-службы администрации города. «В связи с появившейся информацией о возобновившихся попытках строительства АЗС возле моста "1000 мелочей" врио главы Махачкалы Мурадом Алиевым было дано поручение приостановить строительные работы. На место выехали сотрудники мэрии, строительство на объекте уже не ведётся», - сообщили сегодня в пресс-службе.

На сайте администрации Махачкалы информации о том, что строительство АЗС в микрорайоне «1000 мелочей» приостановлено, по данным на 20.10 мск 3 января, не было.

Строительные работы, на которые пожаловались махачкалинцы, начались в начале лета 2018 года. В ситуацию вмешалась прокуратура Махачкалы, которая вынесла представление в адрес мэрии о недопустимости строительства на данном участке. По результатам рассмотрения протеста прокуратуры 28 июня 2018 года был издан приказ об отмене разрешения на строительство АЗС со вспомогательными боксами по улице Булача, 95 а, пишет «Новое дело».